Путин предложил Думе утвердить договор о партнёрстве с КНДР

1:09 Your browser does not support the audio element. Политика

Президент России Владимир Путин представил в Госдуму законопроект о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве с Северной Кореей. Документ был подписан в Пхеньяне 19 июня 2024 года и направлен на укрепление сотрудничества между двумя странами.

Фото: kremlin.ru by The Presidential Press and Information Office, CC BY 4.0

Согласно договору, если одна из стран станет жертвой нападения, другая обязуется предоставить военную и другую помощь. В частности, в статье 4 говорится, что в случае вооруженного конфликта одна сторона должна незамедлительно поддержать другую всеми доступными средствами.

Договор также подчёркивает важность уважения государственного суверенитета и невмешательства во внутренние дела друг друга. Стороны намерены работать над созданием стабильной и многополярной международной системы.

Реализация этого законопроекта не потребует дополнительных расходов из федерального бюджета.

Ранее Путин назначил Андрея Руденко, заместителя министра иностранных дел, своим представителем для обсуждения этого вопроса в Федеральном Собрании.

Уточнения

Влади́мир Влади́мирович Пу́тин (род. 7 октября 1952, Ленинград, СССР) — российский государственный и политический деятель. Действующий президент Российской Федерации, председатель Государственного Совета Российской Федерации и Совета Безопасности Российской Федерации; Верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Российской Федерации с 7 мая 2012 года.



Догово́р (мн. ч. — догово́ры), контракт — соглашение между собой двух или более сторон (субъектов) по какому-либо вопросу с целью установления, изменения или прекращения правовых отношений.



