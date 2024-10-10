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Эксклюзив: вирус Марбург может стать биологическим оружием

4:02
Политика

В интервью Pravda.Ru с Андреем Марчуковым, старшим научным сотрудником Института российской истории РАН, прозвучали тревожные предположения о возможном искусственном занесении вируса Марбурга на территорию Украины. Марчуков считает, что недавние события с польским наёмником, привёзшим вирус, могут быть частью более широкой стратегии биологической войны.

Эксклюзив: вирус Марбург может стать биологическим оружием
Фото: ru.freepik.com by pikisuperstar

"Эта история шита белыми нитками", — заявил он, добавив, что вирус мог быть целенаправленно размещён в зонах конфликта для дестабилизации ситуации и ухудшения обстановки во время специальной военной операции. По словам эксперта, подобные действия могут осуществляться теми, кто получает выгоду от конфликта, оставаясь при этом в безопасности за океаном.

Марчуков также затронул тему существующих лабораторий, занимающихся разработкой бактериологического оружия, и подчеркнул необходимость обращения к Министерству обороны для получения более подробной информации. Он отметил, что вирусы не знают границ и могут представлять угрозу не только для России и Украины, но и для всего мира.

Что касается международных отношений, Марчуков считает, что ситуация с вирусом не повлияет на них. Он уверен, что мировое сообщество недостаточно активно реагирует на угрозы, исходящие от бактериологического и химического оружия. "Украина — это своего рода кукла, которая на руке сидит, а рука у этой куклы совершенно чужая", — объясняет специалист.

Данная позиция вызывает серьёзные вопросы о глобальной безопасности и необходимости более активного вмешательства международного сообщества в предотвращение потенциальных угроз.

Эксперт отметил, что в текущей ситуации мир остается однополярным, несмотря на попытки некоторых стран занять более активную позицию. По его словам, украинские власти не способны самостоятельно реагировать на угрозы, так как они продолжают выполнять политику США, включая размещение биолабораторий на своей территории.

Коронавирус, показал, как быстро карантинные меры могут повлиять на экономику и социальную сферу. Марчуков выразил сомнение в том, что Украина сможет адекватно отреагировать на новые угрозы, учитывая разрушение своей системы здравоохранения. Кроме того, эксперт считает, что распространение вирусов может привести к манипуляциям со стороны различных группировок в конфликте.

Если вирус действительно был создан или внедрён с определенной целью, это лишь подчёркивает необходимость прозрачности в работе биолабораторий, — отметил политолог.

Марчуков подчеркнул, что использование бактериологического оружия может быть выгодно некоторым противникам, однако предсказать развитие эпидемий крайне сложно. По словам эксперта, угроза биологической войны не должна игнорироваться. "Наших противников не останавливает перспектива" использования химического оружия или "ядерного шантажа", поэтому биологическая угроза также может быть, — отметил он.

Политолог также добавил, что полноценное развертывание бактериологической войны может привести к катастрофическим последствиям для человечества, что служит сдерживающим фактором для агрессоров. Однако он не исключил возможность пробных ограниченных мер. Появление новых вирусов на неожиданных территориях вызывает тревогу и может быть использовано для дестабилизации правительств, — заключил он, подчёркивая необходимость мониторинга ситуации и международного сотрудничества в борьбе с потенциальными угрозами.

Напомним, что пару дней назад польский наёмник ВСУ привёз на Украину африканский вирус Марбург. Заболевший контактировал с другими солдатами. Наёмника и военных закрыли на карантин, они находятся под наблюдением врачей.

Уточнения

Вирус Марбург — вид семейства филовирусов, относящийся к монотипному роду Marburgvirus.

 
 Украи́на (укр. Украї́на, МФА: ) — государство в Восточной и Центральной Европе. Население — 40 997 699 постоянных жителей и 41 167 336 человек наличного населения (34-е место в мире).

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Автор Мария Козлова
Мария Козлова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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