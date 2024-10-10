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Израиль снова атакует Ливан

1:11
Политика

Израиль атаковал многоэтажные здания в центре Бейрута, столицы Ливана, сообщает Al Mayadeen.

В результате удара разрушилось четырёхэтажное здание в районе Баста, а восьмиэтажное здание в районе Ан-Нувайри получило повреждения. По информации телеканала, есть жертвы и пострадавшие.

23 сентября Израиль объявил о начале "предупредительной военной операции" в Ливане с целью уничтожения военной инфраструктуры шиитской группировки "Хезболла". Это произошло после серии атак, включая взрывы пейджеров и других устройств боевиков, а также удары по Бейруту и южным регионам страны.

В первые дни операции Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации нескольких командиров "Хезболлы", а 27 сентября был атакован центральный штаб группировки, в результате чего погиб её лидер Хасан Насралла.

Ночью 1 октября ЦАХАЛ начал наземную операцию в приграничных районах Ливана. Вскоре после этого власти Израиля сообщили о ликвидации преемников Насраллы.

Уточнения

А́рмия оборо́ны Изра́иля (ивр. צְבָא הַהֲגָנָה לְיִשְׂרָאֵל‎ — Цва хагана́ ле-исраэ́ль) или сокращённо ЦА́ХАЛ (ивр. צה"ל‎ — Ца́халь / Ца́аль) — вооружённые силы Государства Израиль и главный орган его безопасности.

Хезболла́ (араб. حزب اللهХ̣избу ’лла̄х, букв. «партия Аллаха» — выражение взято из Корана; также «Хезболлах») — военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия, выступающая за создание в Ливане исламского государства по образцу Ирана.
 

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Автор Мария Козлова
Мария Козлова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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