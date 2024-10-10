Польша заключила соглашение с Airbus для использования спутников в военных целях

0:39 Your browser does not support the audio element. Политика

Как сообщает польское Министерство национальной обороны, страна подписала долгосрочный контракт с компанией Airbus Defense and Space. Об этом пишет издание Interfax.

Фото: NASA is licensed under public domain

Согласно этому соглашению, которое будет действовать 15 лет, Польша арендует три спутниковых канала UHF TACSAT. Эти новые телекоммуникационные ресурсы будут использоваться вооруженными силами и управляться Командованием киберобороны.

Airbus Defence and Space — это часть крупной европейской компании Airbus Group, которая занимается оборонной и аэрокосмической продукцией и предоставляет услуги.

Уточнения

По́льша (пол. Polska МФА: ), официальное название — Респу́блика По́льша (пол. Rzeczpospolita Polska [ʐɛt͡ʂpɔˈspɔlita ˈpɔlska]) — государство в Центральной Европе. Расположена в центре Европы.

