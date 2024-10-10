Польша заключила соглашение с Airbus для использования спутников в военных целях

Как сообщает польское Министерство национальной обороны, страна подписала долгосрочный контракт с компанией Airbus Defense and Space. Об этом пишет издание Interfax.
Согласно этому соглашению, которое будет действовать 15 лет, Польша арендует три спутниковых канала UHF TACSAT. Эти новые телекоммуникационные ресурсы будут использоваться вооруженными силами и управляться Командованием киберобороны.
Airbus Defence and Space — это часть крупной европейской компании Airbus Group, которая занимается оборонной и аэрокосмической продукцией и предоставляет услуги.
По́льша (пол. Polska МФА: ), официальное название — Респу́блика По́льша (пол. Rzeczpospolita Polska [ʐɛt͡ʂpɔˈspɔlita ˈpɔlska]) — государство в Центральной Европе. Расположена в центре Европы.
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