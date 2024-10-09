Interfax: США против расширения израильских операций в Ливане

1:44 Your browser does not support the audio element. Политика

Interfax: США не поддерживают увеличение военных операций Израиля в Ливане. Об этом в среду заявил представитель Госдепартамента Мэттью Миллер.

Он отметил, что Вашингтон хочет, чтобы Израиль ограничил свои действия теми масштабами, которые уже наблюдаются. Мы не хотим, чтобы ситуация в Ливане становилась похожей на то, что происходит в секторе Газа, — добавил Миллер.

Также он напомнил о необходимости выполнения резолюции Совета Безопасности ООН 1701, которая была принята после Второй ливанской войны в 2006 году и предполагает вывод израильских войск из Ливана.

Говоря о возобновлении израильских военных операций на севере сектора Газа, Миллер подчеркнул, что США поддерживают право Израиля на борьбу с терроризмом. Однако он выразил опасения, что без политического решения ситуация в Газе не изменится.

Миллер также отметил, что США продолжают настаивать на реализации поэтапного плана прекращения огня в Газе. Однако лидер ХАМАС Яхья Синвар не проявляет желания к переговорам. Миллер предположил, что Синвар может ожидать эскалации конфликта и полномасштабной региональной войны.

На Ближнем Востоке обстановка остаётся напряженной. С конца сентября Израиль активно проводит авиаудары по южному Ливану и Бейруту, нанося ущерб по инфраструктуре "Хезболлы". Армия Израиля тоже начала ограниченные наземные операции против объектов "Хезболлы" в приграничных районах. В ответ бойцы "Хезболлы" ежедневно обстреливают израильские территории.

Уточнения

Изра́иль (ивр. יִשְׂרָאֵל‎, араб. إِسْرَائِيل‎), официально: Госуда́рство Изра́иль (ивр. מְדִינַת יִשְׂרָאֵל‎ Медина́т Исраэ́ль, араб. دَوْلَة إِسْرَائِيل‎ Даула́т Исра’и́ль) — государство на Ближнем Востоке.



Лива́н (араб. لبنان‎, фр. Liban), официальное название — Лива́нская Респу́блика (араб. الجمهورية اللبنانية‎, фр. République libanaise), — государство на Ближнем Востоке, расположенное в гористой местности на восточном берегу Средиземного моря.

