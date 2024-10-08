Вудворд: Байден оскорблял Путина и Нетаньяху в приватных разговорах

0:44 Your browser does not support the audio element. Политика

Президент США Джо Байден в личных разговорах оскорбил российского президента Владимира Путина и израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщил известный американский журналист Боб Вудворд в своей книге "Война", которая попала в руки CNN.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0

Вудворд пишет, что Байден называл Путина злом после начала СВО.

Он также критиковал Нетаньяху из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, называя его "сукиным сыном", " грёбаным лжецом" и "плохим парнем". Дональда Трампа он охарактеризовал как "урода".

Напомним, что в июле Байден снова сделал резкое высказывание о Путине.

Уточнения

Джо́зеф Робине́тт (Джо) Ба́йден-мла́дший (англ. Joseph Robinette «Joe» Biden, Jr. американское произношение: [ˈbaɪdən] ; род. 20 ноября 1942, Скрантон, Пенсильвания, США) — американский государственный и политический деятель, 46-й действующий президент США с 2021 года.



Биньями́н (Би́би) Нетанья́ху (Нетания́гу) (ивр. ‎; род. 21 октября 1949, Тель-Авив, Израиль) — израильский государственный и политический деятель, нынешний премьер-министр Израиля (с 29 декабря 2022).

