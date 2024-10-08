Эксперт рассказал, почему введение штрафов за оскорбление педагогов может быть неэффективной мерой

1:47 Your browser does not support the audio element. Политика

Председатель Московской коллегии адвокатов и директор компании "Князев и партнёры" Андрей Князев выступает против введения штрафов за оскорбления педагогов. Он объясняет свою позицию тем, что оскорбления не должны быть дифференцированы в зависимости от профессии. Он рассказал об этом в интервью Money Times.

Фото: Freepik by freepik, PDM

"Представители власти — это в основном полицейские, которые приезжают, и их посылают матом, и то только когда служебные полномочия исполняют, а так я против того, чтобы отдельно оскорбления учителей, оскорбления журналистов, оскорбления юристов, оскорбили, обозвали матом и так далее. Ну, человек должен за это нести ответственность вне зависимости от профессии, не знаю, гендерной и другой принадлежности того, кто обзывался или, так скажем, оскорблял", — объясняет специалист.

Андрей Князев считает, что введение штрафов за оскорбления для школьников, то есть несовершеннолетних, нецелесообразно. Платить их будут все равно родители. Да и предоставить доказательства оскорбления будет довольно сложно.

Для того, чтобы решить конфликтную ситуацию, по мнению специалиста, можно воспользоваться помощью социальных педагогов и правоохранительных органов, сделать выговор ученику или перевести его в другую школу, можно также вызвать родителей на беседу. У школ много других рычагов давления.

"Они на то и педагоги. Если уж не справляются, поставить на учет, ради бога”, — отмечает Князев.

Он напомнил, что это введения штрафов в школе — это редкая практика. Навряд ли данная ситуация в России настолько острая, что они необходимы.

Уточнения

Штраф — узаконенное наказание за правонарушение. Обычно в виде денежного взыскания, как правило, в пользу государства, назначаемое за совершение проступка.

