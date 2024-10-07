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Политолог Малек Дудаков: Вирус Марбурга и белая вечеринка — всего лишь медийная паника

2:20
Политика

В интервью изданию Pravda.Ru политолог-американист Малек Дудаков высказал свою точку зрения на текущие события, связанные с вирусом Марбурга и предстоящими выборами в США.

Специалист опроверг теории о том, что распространение вируса может служить инструментом отвлечения внимания от выборов, отметив, что обе стороны политического спектра в США стремятся привлечь внимание к своим позициям.

"Конечно, никаким отвлечениям внимания он не является", — заявил Дудаков, добавив, что подобные теории не имеют отношения к реальности. Говоря о вирусе Марбурга, он подчеркнул, что страхи вокруг него во многом являются результатом медийной паники. Дудаков сравнил ситуацию со вспышкой вируса Эбола, отметив, что высокая смертность делает его менее распространённым. "Сейчас это все повторяется примерно в том же формате", — сказал он.

По мнению специалиста, миграционный кризис в Европе усиливает опасения относительно вируса, так как большое количество мигрантов из Африки может стать источником его распространения. Однако он считает, что реальная угроза для общественной безопасности в странах Запада невелика.

Отвечая на вопрос о скандале вокруг белой вечеринки, Дудаков отметил, что это событие больше связано с шоу-бизнесом, чем с политикой. "Все-таки эта история с вечеринкой Пи Дидди носит характер в большей степени скандала, связанного с шоу-бизнесом. ", — подчеркнул он. Специалист отметил, что дружественные связи между звёздами и политиками действительно есть, но это не несет серьёзных последствий для политической ситуации в стране.

Таким образом, Дудаков подводит итог: текущие события не стоит воспринимать как манипуляцию обществом. Это совершенно не относится к политике.

Напомним, что 17 сентября 2024 года агенты министерства внутренней безопасности США арестовали Пи Дидди в Нью-Йорке. Рэпера обвиняют в насилии, сексуальной эксплуатации и похищении людей. Кроме того,  Дидди ранее устраивал "белые вечеринки", и это вызвало общественный резонанс.

Уточнения

Вирус Марбург — вид семейства филовирусов, относящийся к монотипному роду Marburgvirus.

Шон Джон Комбс (англ. Sean John Combs; род. 4 ноября 1969[…], Гарлем, Нью-Йорк), более известный под псевдонимами Puff Daddy (рус. Пафф Дэ́дди), P. Diddy (рус. Пи Ди́дди) и Diddy (рус. Ди́дди) — американский рэпер, певец, автор песен, музыкальный продюсер, исполнительный продюсер, актёр и предприниматель.
 

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Автор Мария Козлова
Мария Козлова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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