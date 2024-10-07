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Политолог Гвритишвили считает, что импичмент Зурабишвили грозит санкциями против Грузии со стороны ЕС и США

2:25
Политика

"Грузинская мечта" планирует повторно инициировать процесс импичмента президента Грузии Саломе Зурабишвили. Эксперт, политолог и журналист Игорь Гвритишвили предполагает, что вторая попытка обращения в Конституционный суд может оказаться успешной для партии.

Политолог Гвритишвили считает, что импичмент Зурабишвили грозит санкциями против Грузии со стороны ЕС и США
Фото: flickr.com by Frank Miller, CC BY-SA 2.0

"Грузинская мечта" уже подавала иск в Конституционный суд в 2023 году, но импичмент не состоялся из-за недостаточного количества голосов в парламенте. Сейчас спикер парламента Шалва Папуашвили заявил, что партия решила повторить попытку из-за зарубежных визитов Зурабишвили, которые она совершает без согласия премьер-министра. Кроме того, парламентское большинство хочет обратиться в суд из-за того, что грузинский лидер снова не назначает послов, цитирует политолога Электорат.

Эксперт отмечает, что сам процесс импичмента является долгим и сложным, что может стать проблемой для "Грузинской мечты". Голосование по импичменту состоится после парламентских выборов в Грузии, которые пройдут 26 октября. На данный момент у партии только 86 голосов из 150, необходимых для реализации импичмента.

Политолог предполагает, что менее чем за 10 дней невозможно провести эту процедуру, поэтому желание правящей партии сделать Зурабишвили не президентом, а отрешённым путём импичмента вряд ли будет реализовано.

Игорь Гвритишвили также обсудил возможные последствия процедуры импичмента для отношений Грузии с международными партнёрами. Он считает, что если речь идёт о США и Евросоюзе, то это негативно скажется на отношениях. Они могут поддержать импичмент или даже ввести дополнительные санкции, включая отмену безвизового режима.

"Если речь идёт о США и Евросоюзе, то это, конечно, скажется негативно. Там не поддержат импичмент и могут ввести даже дополнительные санкции, вплоть до отмены безвизового режима. Прогнозируется попытка очередного Майдана в Грузии. Во всяком случае, всё будут делать через неправительственные организации, чтобы сразу после выборов начались выступления. В основном это молодежь, студенты", — пояснил журналист.

Уточнения

Саломе́ Зурабишви́ли (груз. სალომე ზურაბიშვილი, фр. Salomé Zourabichvili; род. 18 марта 1952, Париж, Франция) — грузинский и французский государственный и политический деятель, действующий президент Грузии и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Грузии с 16 декабря 2018 года.

Импи́чмент (англ. impeachment — недоверие, от лат. impedivi — «воспрепятствовал, пресёк») — процедура судебного обвинения, в том числе и уголовного, лиц муниципального или государственного исполнения, чиновников, вплоть до главы государства, с возможным последующим их отстранением от должности. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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