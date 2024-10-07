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Лукашенко: "Какое превосходительство? Где это видел?"

0:45
Политика

Когда Александр Лукашенко прилетел в Москву, его встретили с приветствием "Ваше превосходительство". 

Лукашенко: "Какое превосходительство? Где это видел?"
Фото: commons.wikipedia.org by U.S. Department of State from United States

Президент Беларуси приехал для участия в Совете глав стран СНГ. В аэропорту его встретили госсекретарь Союзного государства и посол Беларуси в России. На приветствие Лукашенко отреагировал с удивлением: "Что за превосходительство? Где ты это видел?"

Ранее the Washington Post писал, что Дональд Трамп был польщен письмами Ким Чен Ына, где его называли "Ваше Превосходительство". Издание также приводит фрагменты этой переписки. В одном из писем Ким Чен Ын выражал желание организовать еще одну знаковую встречу с Трампом, называя его "Вашим Превосходительством".

Уточнения

Алекса́ндр Григо́рьевич Лукаше́нко (бел. Аляксандр Рыгоравіч Лукашэнка; род. 30 августа 1954, Копысь, Оршанский район, Витебская область, Белорусская ССР, СССР) — белорусский политический, государственный и военный деятель.

Москва́ (МФА: [mɐˈs̪kvä] ) — столица России, город федерального значения, административный центр Центрального федерального округа и центр Московской области, в состав которой не входит.

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Автор Мария Козлова
Мария Козлова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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