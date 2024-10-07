Лукашенко: "Какое превосходительство? Где это видел?"

Когда Александр Лукашенко прилетел в Москву, его встретили с приветствием "Ваше превосходительство".
Президент Беларуси приехал для участия в Совете глав стран СНГ. В аэропорту его встретили госсекретарь Союзного государства и посол Беларуси в России. На приветствие Лукашенко отреагировал с удивлением: "Что за превосходительство? Где ты это видел?"
Ранее the Washington Post писал, что Дональд Трамп был польщен письмами Ким Чен Ына, где его называли "Ваше Превосходительство". Издание также приводит фрагменты этой переписки. В одном из писем Ким Чен Ын выражал желание организовать еще одну знаковую встречу с Трампом, называя его "Вашим Превосходительством".
Алекса́ндр Григо́рьевич Лукаше́нко (бел. Аляксандр Рыгоравіч Лукашэнка; род. 30 августа 1954, Копысь, Оршанский район, Витебская область, Белорусская ССР, СССР) — белорусский политический, государственный и военный деятель.
Москва́ (МФА: [mɐˈs̪kvä] ) — столица России, город федерального значения, административный центр Центрального федерального округа и центр Московской области, в состав которой не входит.
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Даже самые надежные агрегаты могут выйти из строя раньше срока без должного обслуживания, но некоторые моторы действительно способны пройти миллион километров.