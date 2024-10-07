gubernator_politika_otstavka

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Топ-10 губернаторов, которым может грозить отставка

4:59 Your browser does not support the audio element. Политика

Политолог Дмитрий Орлов рассказал о возможных проблемах для губернаторов в связи с предстоящими выборами в 2025 году.

Фото: ru.freepik.com by pch.vector

Несмотря на укрепление "Единой России", в некоторых регионах власти теряют устойчивость. В 2025 году выборы в пяти субъектах могут пройти неожиданно, а в ещё пяти возможны досрочные смены губернаторов. В таких условиях партия власти попытается провести выборы как можно менее заметно. Об этом Орлов сообщил в интервью URA. RU.

В выборах 2025 года, по мнению Орлова, будут применены новые методы. Их модернизацией займётся временно исполняющий обязанности секретаря Генсовета Владимир Якушев. Он намерен создать мощную партийную структуру, используя свой опыт работы с региональными элитами.

Орлов считает, что Якушев уже завершает этап адаптации в партии и начинает формировать стратегию на будущее. Его инициатива по обсуждению Народной программы показывает, что у него есть видение того, как действовать. Ожидается, что после съезда партии будут разработаны конкретные шаги.

Якушев также ввел строгий дресс-код в ЦИК "Единой России", что отражает его стиль управления. Он хочет, чтобы партийные структуры работали более эффективно.

По словам Орлова, "Единая Россия" не станет копией КПСС, но ожидаются серьёзные реформы внутри партии. Якушев ставит цель превратить партию в механизм постоянного привлечения избирателей, что будет вызовом для всех уровней партийной структуры.

Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК) выделило регионы, где выборы могут быть особенно сложными: Республика Коми, Архангельская область, Иркутская область, Костромская область.

Среди губернаторов, которым могут грозить отставки, выделяются:

1. Республика Коми — Владимир Уйба: высокая вероятность отставки из-за информационных скандалов и протестного настроения.

2. Брянская область — Александр Богомаз: вероятность отставки также выше средней из-за длительного срока на посту и антикоррупционных расследований.

3. Краснодарский край — Вениамин Кондратьев: У него есть риск отставки, так как он занимает должность с 2015 года. В регионе проходят расследования в отношении местных чиновников, а также были протесты.

4. Костромская область — Сергей Ситников: Его вероятность отставки тоже выше средней. Он на посту с 2012 года, и в регионе существует протестный потенциал.

5. Ростовская область — Василий Голубев: У него также есть риск отставки, так как он губернатор с 2010 года.

6. Республика Дагестан — Сергей Меликов: В регионе периодически возникают инфраструктурные проблемы и коррупционные скандалы. Также наблюдаются всплески протестной активности. Его полномочия истекают в 2026 году.

7. Оренбургская область — Денис Паслер: Несмотря на то, что его могут переизбрать в 2024 году, ему угрожают антикоррупционные расследования и критика в СМИ за неэффективную помощь пострадавшим от паводков.

8. Ульяновская область — Алексей Русских: У него есть проблемы с протестным настроением в регионе и антикоррупционными расследованиями. Его срок полномочий заканчивается в 2026 году.

Ситуация остается напряженной, и многие губернаторы могут столкнуться с вызовами в будущем.

В этом году заканчиваются полномочия двух губернаторов, которые долгое время были у власти: Александра Дрозденко из Ленинградской области и Рустама Минниханова из Татарстана.

Оба губернатора показывают, что при длительном правлении можно достичь значительных успехов. Регионы развиваются активно, хотя Татарстан всегда был одним из лидеров, а Ленинградская область раньше считалась проблемной. При Дрозденко в Ленинградской области улучшилось качество жизни, появилась новая инфраструктура и увеличились инвестиции.

При принятии решений о смене руководства в таких регионах федеральные власти должны учитывать, какую пользу могут принести губернаторы. И Минниханов, и Дрозденко могут продолжать свою работу. Если всё же возникнет вопрос о смене власти в Татарстане или Ленинградской области, их мнение будет иметь большое значение при выборе новых руководителей и формировании команд.

Уточнения

Губерна́тор (через пол. gubernator из лат. gubernator от др.-греч. κυβερνήτης [kybernētēs] «кормчий») — глава большой административно-территориальной, федеративной единицы.



Регио́н (лат. regio — «страна», «область») — слово (термин, в отдельных науках), используемое для обозначения участка суши или воды, который можно отделить от другого участка (например, того, внутри которого он находится) по ряду определённых критериев.



