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Экс-мэр Сочи Копайгородский, арестованный за растрату, представлен к государственной награде

Политика

Алексей Копайгородский, бывший мэр Сочи, который находится под стражей до 18 ноября по делу о крупной растрате, был представлен к государственной награде "За отвагу". Об этом стало известно 6 октября от агентства ТАСС.

Экс-мэр Сочи Копайгородский, арестованный за растрату, представлен к государственной награде
Фото: commons.wikipedia.org by Министерство обороны Российской Федерации

Копайгородский ушел с поста мэра в мае, и власти края сообщили, что это связано с переходом на новую работу, но не уточнили, куда именно. В сентябре выяснилось, что он пошел на специальную военную операцию и участвует в боях в составе добровольческого отряда. Позже его задержали в Луганской народной республике, а следователи провели обыски в его домах в Москве и Сочи. По одной из версий, дело связано с незаконными сделками с землёй в Сочи. Как сообщает "Коммерсантъ", Копайгородский мог надеяться избежать уголовного преследования, когда отправился на СВО.

ТАСС получил документ, в котором командир добровольческого корпуса "Князь Владимир" Денис Барило просит освободить Копайгородского из СИЗО под своё наблюдение. Он отметил, что экс-мэр был представлен к награде "За отвагу" за проявленные боевые заслуги. Барило также просит о том, чтобы вместо ареста Копайгородскому назначили наблюдение командования, утверждая, что благодаря его усилиям корпус получил квадроциклы и прицепы для выполнения боевых задач.

Уточнения

Алексе́й Серге́евич Копайгоро́дский (род. 26 марта 1985, Краснодар, Краснодарский край, РСФСР) — российский государственный и политический деятель.

Со́чи — город на юге России, расположен на северо-восточном побережье Чёрного моря (Черноморское побережье России) в Краснодарском крае, на расстоянии 1615 км от Москвы.

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Автор Мария Козлова
Мария Козлова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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