В России сообщили о потере нового беспилотника в зоне СВО

По данным военного корреспондента Александра Коца, дрон С-70 "Охотник" мог быть сбит истребителем, который его сопровождал.
В социальных сетях появилось видео, на котором видно, как дрон падает. Свидетели утверждают, что это действительно был С-70 "Охотник", так как его форма совпадает с тем, что видно на записи.
Предполагается, что беспилотник был сбит ракетой "воздух-воздух". Возможно, у беспилотника возникли проблемы с управлением из-за сбоя связи. Об этом пишет Telegram-канал "Два майора".
С-70 вышел из зоны боевого дежурства, и наш истребитель сбил его, чтобы предотвратить захват противником. В ходе испытаний были обнаружены некоторые недостатки в системе управления дронов, которые планируют исправить перед продолжением тестирования.
С-70 "Охотник" впервые использовался в специальной военной операции в июне 2023 года. Он был разработан в 2019 году, и может нести несколько тонн боеприпасов, развивая скорость до 1400 километров в час и достигая высоты до 18 километров.
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА, БЛА, в разговорной речи также беспилотник или дрон от англ. drone «трутень») — воздушное судно без экипажа на его борту
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Pravda.Ru публикует перевод материала американского The National Interest (TNI) о переломном моменте для западных истребителей F-16.