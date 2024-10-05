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В России сообщили о потере нового беспилотника в зоне СВО

Политика

По данным военного корреспондента Александра Коца, дрон С-70 "Охотник" мог быть сбит истребителем, который его сопровождал.

В России сообщили о потере нового беспилотника в зоне СВО
Фото: Wikipedia.org/wiki/MQ-9_Reaper by Lt. Col. Leslie Pratt. is licensed under Авторство: Lt. Col. Leslie Pratt. MQ-9 Reaper UAV.jpg, Общественное достояние, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=68095681

В социальных сетях появилось видео, на котором видно, как дрон падает. Свидетели утверждают, что это действительно был С-70 "Охотник", так как его форма совпадает с тем, что видно на записи.

Предполагается, что беспилотник был сбит ракетой "воздух-воздух". Возможно, у беспилотника возникли проблемы с управлением из-за сбоя связи. Об этом пишет Telegram-канал "Два майора".

С-70 вышел из зоны боевого дежурства, и наш истребитель сбил его, чтобы предотвратить захват противником. В ходе испытаний были обнаружены некоторые недостатки в системе управления дронов, которые планируют исправить перед продолжением тестирования.

С-70 "Охотник" впервые использовался в специальной военной операции в июне 2023 года. Он был разработан в 2019 году, и может нести несколько тонн боеприпасов, развивая скорость до 1400 километров в час и достигая высоты до 18 километров.

Уточнения

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА, БЛА, в разговорной речи также беспилотник или дрон от англ. drone «трутень») — воздушное судно без экипажа на его борту
 

СВО — многозначная аббревиатура:

  • «Специальная военная операция» — термин, используемый властями России.

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Автор Мария Козлова
Мария Козлова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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