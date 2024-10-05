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Харрис обошла Трампа в поддержке избирателей в четырёх ключевых штатах

1:40
Политика

Камала Харрис, кандидат от Демократической партии на президентских выборах в США, опередила Дональда Трампа по уровню поддержки в четырёх из семи колеблющихся штатах. Об этом сообщает газета The Washington Post 3 октября.

Харрис обошла Трампа в поддержке избирателей в четырёх ключевых штатах
Фото: commons.wikipedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America

По данным опросов, Харрис лидирует в Неваде, Пенсильвании, Мичигане и Висконсине. Трамп, в свою очередь, сохраняет преимущество в Аризоне, Джорджии и Северной Каролине.

Анализ проводился на основе различных опросов как на национальном уровне, так и по отдельным штатам. Также учитывались результаты голосования на последних двух президентских выборах. Статистическая погрешность составляет 3,5 процентного пункта.

Тем временем, газета Politico сообщила, что возможные оговорки Тима Уолза, кандидата в вице-президенты от Демократической партии, могут негативно сказаться на кампании Харрис. Он столкнулся с критикой за неточные заявления о своем прошлом, и его окружение не знало о некоторых из них до их появления в СМИ.

Кроме того, New York Times отметила, что здоровье Трампа вызывает вопросы, на которые его команда не дает ответов. Если он победит на выборах, то станет самым пожилым президентом к концу своего срока.

Однако новые опросы показывают, что шансы Трампа растут: он опережает Харрис в Северной Каролине, Джорджии и Аризоне, а в Пенсильвании они находятся на равных. Поддержка Харрис особенно сильна среди чернокожих избирателей.

Уточнения

Ка́мала Де́ви Ха́ррис (англ. Kamala Devi Harris, американское произношение: [ˈ kɑːmələ ˈdeɪvi 'hærɪs] ; род. 20 октября 1964, Аламида, Калифорния) — американский государственный и политический деятель, юрист, член Демократической партии США, 49-й вице-президент США с 20 января 2021 года.
 

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель, миллиардер, 45-й президент США с 20 января 2017 по 20 января 2021 года от Республиканской партии.
 

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Автор Мария Козлова
Мария Козлова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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