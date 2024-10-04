Как запрет чайлдфри скажется на культуре и медиа

4:37 Your browser does not support the audio element. Политика

С 24 сентября в Госдуме рассматривается законопроект, предлагающий ввести запрет на пропаганду чайлдфри в СМИ, интернете, кино и рекламе. Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что данная инициатива не коснется женщин, которые уже отказались от рождения детей. Цель законопроекта — пресечь распространение деструктивного контента, который может повлиять на решение людей стать родителями.

Фото: flickr.com by Jorge Láscar, CC BY 2.0

Ирина Волынец, детский омбудсмен Республики Татарстан и председатель Национального родительского комитета в разговоре с Манитаймс рассказала о том, как могут выглядеть последствия нового закона.

Как рассказала Ирина, речь идет в целом о запрете пропаганды чайлдфри (отказа от рождения детей) в средствах массовой информации: на публичных трибунах, в публичных страницах и социальных сетях — во всем медиапространстве. Вероятность ложных доносов нельзя полностью исключить, но для этого у нас функционирует правоохранительная система, чтобы отделять ложные доносы от сообщений о нарушении закона.

Детский омбудсмен Республики Татарстан отвечая на вопрос журналиста о том, что именно будет считаться пропагандой, сказала, что личное мнение человека, его бездетная позиция, не будет никак наказываться.

"Но если человек говорит: "Я решил не быть родителем, потому что все родители — это глупые люди, которые не умеют планировать свою жизнь", — да, вот такая уничижительная характеристика в отношении выбравших деторождение будет являться пропагандой. Если кто-то говорит о том, что мать троих детей — наседка, а выбравшая бездетный образ жизни все деньги тратит на себя и намного счастливее — это будет пропагандой. Вообще любое унижение достоинства семьи с детьми, любая дискредитация — всё это будет пропагандой. То есть когда человек выражает своё мнение — это не пропаганда. Когда человек пытается манипулировать фактами, воздействовать на мнение других людей, склоняя их к своей точке зрения — это является пропагандой", — пояснила Ирина Волынец.

Она отвечает, что законопроект о запрете пропаганды чайлдфри не намерен преследовать бездетные пары или принуждать кого-либо к родительству, подчеркнула собеседница издания. Речь идет об угрозе национальной демографической безопасности и о тех силах, структурах и личностях, которые дискредитируют детей и образ жизни семей с детьми. Кроме чайлдфри, есть также категория "чайлдхейтеров" — людей, которые испытывают ненависть к детям и позволяют себе распространять враждебное отношение к ним. Таким образом, законопроект о чайлдфри затрагивает более широкий круг вопросов.

Говоря о том, как будет регулироваться соблюдения закона в кинематографе, Ирина Волынец отметила, что каждый случай будет разбираться отдельно, нельзя точно сказать, что можно, а что нельзя. Запретить могут фильм, где "будут показывать, например, женщину, которая отказалась иметь детей и наглядно демонстрирует преимущество такого образа жизни по сравнению с теми, у кого есть дети — это будет пропагандой чайлдфри”.

Ирина также ответила на вопрос о влиянии закона на демографию:

"Запрет пропаганды чайлдфри никак не касается прав людей, которые не рожают детей. Пропаганде поддаются, прежде всего, дети и молодёжь, дети начинают верить, что они действительно так считают. Они же не понимают, что стали жертвами пропаганды чайлдфри. Им об этом рассказали блогеры, где-то они прочитали об этом в статье, посмотрели в фильме — и им начинает казаться, что они действительно не хотят детей. Как раз запрет этой пропаганды приведёт к повышению рождаемости, но не сам по себе, а вместе с усилением госполитики в сфере поддержки семьи и детей. Здесь комплексные меры. Нельзя одними запретами добиться успеха, здесь результаты противовесов, поддержки государства. Это такая многолетняя система, целенаправленная работа, которая сможет в наших гражданах воспитать правильное отношение к жизни и к семье. Это запрет пропаганды чайлдфри на фоне пропаганды многодетных семей, в том числе при государственной поддержке семей с детьми. Здесь много составляющих успеха", — ответила Ирина Волынец.

Уточнения

Чайлдфри — субкультура и идеология, характеризующаяся сознательным желанием не иметь детей.



