Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лекарство компании Pfizer вновь признано смертельным
Эксперт объяснил, почему рекордный приток туристов не спасает гостиничный бизнес в Турции
Провокации Украины на белорусском направлении: раскрыты планы
Иран в случае атаки Израиля ударит по НПЗ
Микронидлинг: какой нужен уход после процедуры, чтобы не навредить коже
Харон раскрыл секреты: углекислый газ и перекись водорода на спутнике Плутона
Гастроэнтеролог Харченко объяснила, почему нарушается всасывание витаминов
Может не хватить: эксперт рассказал о рисках при передаче пенсионных баллов родителям
Обычная пшённая каша поможет забыть о медведке на весь сезон

Как запрет чайлдфри скажется на культуре и медиа

4:37
Политика

С 24 сентября в Госдуме рассматривается законопроект, предлагающий ввести запрет на пропаганду чайлдфри в СМИ, интернете, кино и рекламе. Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что данная инициатива не коснется женщин, которые уже отказались от рождения детей. Цель законопроекта — пресечь распространение деструктивного контента, который может повлиять на решение людей стать родителями.

Как запрет чайлдфри скажется на культуре и медиа
Фото: flickr.com by Jorge Láscar, CC BY 2.0

Ирина Волынец, детский омбудсмен Республики Татарстан и председатель Национального родительского комитета в разговоре с Манитаймс рассказала о том, как могут выглядеть последствия нового закона.

Как рассказала Ирина, речь идет в целом о запрете пропаганды чайлдфри (отказа от рождения детей) в средствах массовой информации: на публичных трибунах, в публичных страницах и социальных сетях — во всем медиапространстве. Вероятность ложных доносов нельзя полностью исключить, но для этого у нас функционирует правоохранительная система, чтобы отделять ложные доносы от сообщений о нарушении закона.

Детский омбудсмен Республики Татарстан отвечая на вопрос журналиста о том, что именно будет считаться пропагандой, сказала, что личное мнение человека, его бездетная позиция, не будет никак наказываться.

"Но если человек говорит: "Я решил не быть родителем, потому что все родители — это глупые люди, которые не умеют планировать свою жизнь", — да, вот такая уничижительная характеристика в отношении выбравших деторождение будет являться пропагандой. Если кто-то говорит о том, что мать троих детей — наседка, а выбравшая бездетный образ жизни все деньги тратит на себя и намного счастливее — это будет пропагандой. Вообще любое унижение достоинства семьи с детьми, любая дискредитация — всё это будет пропагандой. То есть когда человек выражает своё мнение — это не пропаганда. Когда человек пытается манипулировать фактами, воздействовать на мнение других людей, склоняя их к своей точке зрения — это является пропагандой", — пояснила Ирина Волынец.

Она отвечает, что законопроект о запрете пропаганды чайлдфри не намерен преследовать бездетные пары или принуждать кого-либо к родительству, подчеркнула собеседница издания. Речь идет об угрозе национальной демографической безопасности и о тех силах, структурах и личностях, которые дискредитируют детей и образ жизни семей с детьми. Кроме чайлдфри, есть также категория "чайлдхейтеров" — людей, которые испытывают ненависть к детям и позволяют себе распространять враждебное отношение к ним. Таким образом, законопроект о чайлдфри затрагивает более широкий круг вопросов.

Говоря о том, как будет регулироваться соблюдения закона в кинематографе, Ирина Волынец отметила, что каждый случай будет разбираться отдельно, нельзя точно сказать, что можно, а что нельзя. Запретить могут фильм, где "будут показывать, например, женщину, которая отказалась иметь детей и наглядно демонстрирует преимущество такого образа жизни по сравнению с теми, у кого есть дети — это будет пропагандой чайлдфри”.

Ирина также ответила на вопрос о влиянии закона на демографию:

"Запрет пропаганды чайлдфри никак не касается прав людей, которые не рожают детей. Пропаганде поддаются, прежде всего, дети и молодёжь, дети начинают верить, что они действительно так считают. Они же не понимают, что стали жертвами пропаганды чайлдфри. Им об этом рассказали блогеры, где-то они прочитали об этом в статье, посмотрели в фильме — и им начинает казаться, что они действительно не хотят детей. Как раз запрет этой пропаганды приведёт к повышению рождаемости, но не сам по себе, а вместе с усилением госполитики в сфере поддержки семьи и детей. Здесь комплексные меры. Нельзя одними запретами добиться успеха, здесь результаты противовесов, поддержки государства. Это такая многолетняя система, целенаправленная работа, которая сможет в наших гражданах воспитать правильное отношение к жизни и к семье. Это запрет пропаганды чайлдфри на фоне пропаганды многодетных семей, в том числе при государственной поддержке семей с детьми. Здесь много составляющих успеха", — ответила Ирина Волынец.

Уточнения

Чайлдфри  — субкультура и идеология, характеризующаяся сознательным желанием не иметь детей.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Вероника Ткаченко
Вероника Ткаченко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Как безопасно остановить автомобиль с АКПП при отказе тормозов: советы профессионала
Авто
Как безопасно остановить автомобиль с АКПП при отказе тормозов: советы профессионала Аудио 
5 вещей, из-за которых квартира выглядит неопрятной даже после уборки
Недвижимость
5 вещей, из-за которых квартира выглядит неопрятной даже после уборки Аудио 
Ракета "Фаттах-2". Новое поколение иранского вооружения для ответа агрессору
Военные новости
Ракета "Фаттах-2". Новое поколение иранского вооружения для ответа агрессору Аудио 
Популярное
Переданный "Уралвагонзаводу" для изучения танк Leopard 2А6 оказался с чувствительными технологиями

Специалисты дадут оценку ее реального военно-технического уровня.

Переданный "Уралвагонзаводу" для изучения танк Leopard 2А6 оказался с чувствительными технологиями
ГАИ остановила за проезд на красный: вот что надо сказать инспектору и уехать
ГАИ остановила за проезд на красный: вот что надо сказать инспектору и уехать
Нужно ли менять антифриз перед зимой
Хозяйственное мыло – универсальный помощник для водителей
Россия нужна Евросоюзу. Премьер Словакии Фицо озвучил новый консенсус в ЕС Любовь Степушова Планирующий боеприпас для Д-30СН. Универсальный снаряд для ответа натовскому агрессору Дмитрий Плотников Украина разваливается, Пригожин неверно определил её суть Любовь Степушова
Ваш сад всегда будет зеленым: секреты ухода за хвойными растениями
Заслуженный учитель России рассказала о подарках, которые обижают педагогов
Ракета "Фаттах-2". Новое поколение иранского вооружения для ответа агрессору
Ракета "Фаттах-2". Новое поколение иранского вооружения для ответа агрессору
Последние материалы
По всему миру празднуется день защиты животных
Восьмилетний сын Айзы Долматовой объяснил, почему выбрал её своей мамой
На Украине заинтересовались конфликтом между Будановым и Банковой
Европа вновь наращивает импорт российского газа
Защита от экзотических инфекций: вакцина от вируса Марбург прошла первый этап испытаний
Бакальчук подал в суд на жену
Какие цветы лучше не сажать на даче
Как правильно подготовить автомобиль к зимним условиям
Финляндия поучаствует в учениях по ядерному сдерживанию НАТО
На 40% забронированы сочинские отели на зимние каникулы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.