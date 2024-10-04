Голые активистки Femen собрались у иранского посольства в Киеве

0:43 Your browser does not support the audio element. Политика

4 октября в Киеве активистки Femen устроили акцию у посольства Ирана, протестуя против действий Тегерана и Москвы. Об этом сообщает издание "Политика Страны".

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На фото с мероприятия видно, что девушки приехали на мопеде, украшенном наклейками с флагом Ирана. Они также наклеили стикеры с российским триколором на двери посольства.

Стоит отметить, что летом 2022 года активистки Femen уже привлекали внимание, обнажив грудь во время фотосессии с канцлером Германии Олафом Шольцем. Тогда они объяснили свои действия недовольством позицией канцлера по отношению к России.

Уточнения

«Femen» или «Фе́мен» — украинское незарегистрированное женское движение, получившее известность своими эпатажными акциями протеста, во время которых активистки обнажают грудь для привлечения внимания.



О́лаф Шольц (нем. Olaf Scholz; род. 14 июня 1958[…], Оснабрюк, Нижняя Саксония) — германский политический и государственный деятель, федеральный канцлер Германии с 8 декабря 2021 года.

