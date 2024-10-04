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Голые активистки Femen собрались у иранского посольства в Киеве

0:43
Политика

4 октября в Киеве активистки Femen устроили акцию у посольства Ирана, протестуя против действий Тегерана и Москвы. Об этом сообщает издание "Политика Страны".

Голые активистки Femen собрались у иранского посольства в Киеве
Фото: ru.freepik.com is licensed under ru.freepik.com by freepik

На фото с мероприятия видно, что девушки приехали на мопеде, украшенном наклейками с флагом Ирана. Они также наклеили стикеры с российским триколором на двери посольства.

Стоит отметить, что летом 2022 года активистки Femen уже привлекали внимание, обнажив грудь во время фотосессии с канцлером Германии Олафом Шольцем. Тогда они объяснили свои действия недовольством позицией канцлера по отношению к России.

Уточнения

«Femen» или «Фе́мен» — украинское незарегистрированное женское движение, получившее известность своими эпатажными акциями протеста, во время которых активистки обнажают грудь для привлечения внимания.

О́лаф Шольц (нем. Olaf Scholz; род. 14 июня 1958[…], Оснабрюк, Нижняя Саксония) — германский политический и государственный деятель, федеральный канцлер Германии с 8 декабря 2021 года.

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Автор Мария Козлова
Мария Козлова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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