Голые активистки Femen собрались у иранского посольства в Киеве

4 октября в Киеве активистки Femen устроили акцию у посольства Ирана, протестуя против действий Тегерана и Москвы. Об этом сообщает издание "Политика Страны".
На фото с мероприятия видно, что девушки приехали на мопеде, украшенном наклейками с флагом Ирана. Они также наклеили стикеры с российским триколором на двери посольства.
Стоит отметить, что летом 2022 года активистки Femen уже привлекали внимание, обнажив грудь во время фотосессии с канцлером Германии Олафом Шольцем. Тогда они объяснили свои действия недовольством позицией канцлера по отношению к России.
«Femen» или «Фе́мен» — украинское незарегистрированное женское движение, получившее известность своими эпатажными акциями протеста, во время которых активистки обнажают грудь для привлечения внимания.
О́лаф Шольц (нем. Olaf Scholz; род. 14 июня 1958[…], Оснабрюк, Нижняя Саксония) — германский политический и государственный деятель, федеральный канцлер Германии с 8 декабря 2021 года.
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