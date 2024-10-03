New York Times выразила сомнения насчёт здоровья Трампа

Газета New York Times сообщила, что здоровье Дональда Трампа, кандидата в президенты США, вызывает беспокойство у медицинских специалистов.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0

По информации издания, если 78-летний Трамп выиграет выборы, он может столкнуться с различными медицинскими проблемами. Среди возможных рисков — последствия покушения в июле, сердечно-сосудистые заболевания и снижение умственных способностей. Также упоминается, что его отец страдал болезнью Альцгеймера.

Эксперты, опрошенные газетой, считают, что Трамп может быть близок к ожирению. Ранее у него был выявлен высокий уровень холестерина.

В статье отмечается, что последние полные данные о здоровье Трампа были опубликованы в январе 2018 года, когда он еще был президентом. С тех пор новая информация не была предоставлена, несмотря на перенесённый коронавирус в 2020 году и недавнее покушение.

Штаб Трампа не смог удовлетворительно ответить на запросы газеты.

Выборы президента США состоятся 5 ноября 2024 года. Главными соперниками будут Дональд Трамп от Республиканской партии и Камала Харрис от Демократической партии.

2 октября стало известно, что Трамп лидирует в колеблющихся штатах, опережая Харрис в Северной Каролине, Джорджии и Аризоне. В Пенсильвании оба кандидата находятся на равных позициях.

Ранее Трамп заявил о возможной "глобальной катастрофе" из-за действий Байдена и Харрис.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель, миллиардер, 45-й президент США с 20 января 2017 по 20 января 2021 года от Республиканской партии.





Ка́мала Де́ви Ха́ррис (англ. Kamala Devi Harris, американское произношение: [ˈ kɑːmələ ˈdeɪvi 'hærɪs] ; род. 20 октября 1964, Аламида, Калифорния) — американский государственный и политический деятель, юрист, член Демократической партии США, 49-й вице-президент США с 20 января 2021 года.



