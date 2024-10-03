США против ударов Израиля по ядерным объектам Ирана

1:35 Your browser does not support the audio element. Политика

Согласно информации, опубликованной в газете Financial Times, Израиль не рассматривает возможность нанесения удара по ядерным объектам Ирана. Президент США Джо Байден дал понять, что будет выступать против подобной военной акции Израиля.

Фото: flickr.com by Гейдж Скидмор, CC BY-SA 2.0

Wall Street Journal заявляла, что Израиль предупреждал Иран об ответной атаке за удар по своей территории. Как пишет газета, удар может быть нанесён по ядерной или нефтяной инфраструктуре государства.

"Израиль взвешивает несколько вариантов ответа Ирану, включая атаки на ракетные пусковые установки или нефтяную инфраструктуру. Некоторые израильские чиновники призвали нанести удары по ядерным объектам, хотя человек, знакомый с этим вопросом, сказал, что это не рассматривается", — отмечают в Financial Times.

Газета также пишет о том, что западные политики всё чаще говорят об усилении позиций Израиля, в особенности после убийства Хасана Насраллы, лидера движения "Хезболлах”. Отмечается, что Израиль может пойти на военные и политические потери для достижения стратегической победы над Ираном.

Государственный департамент США, в лице официального представителя Мэттью Миллера, заявил, что Соединенные Штаты противодействуют любым действиям, которые могут привести к полномасштабной войне на Ближнем Востоке. Миллер также подчеркнул, что США ведут переговоры с Израилем по поводу возможных ответных мер на ракетные атаки Ирана.

Уточнения

Хезболла́ - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия, выступающая за создание в Ливане исламского государства по образцу Ирана, пропагандирует и практикует военный джихад. Неоднократно призывала к уничтожению Израиля, заявляя, что еврейское государство не имеет права на существование.



Ядерная программа Ирана включает в себя несколько исследовательских объектов, два урановых рудника, исследовательский реактор и объекты по переработке урана, которые включают в себя три известных завода по обогащению урана.

