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Песков заявил, что в России нет чёрных списков артистов

0:35
Политика

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что правительство ничего не знает о существовании "чёрных списков” артистов”, чьи выступления неофициально ограничены из-за их отношения к СВО.

Песков заявил, что в России нет чёрных списков артистов
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации, CC BY 4.0

"О списках ничего не знаем. Их много поддельных ходит", — приводит слова Пескова RTVI.

На вопрос о том, может ли позиция артиста относительно ситуации на Украине привести к ограничению его выступлений, Дмитрий Песков предположил, что это "может вызывать неприятие организатора того или иного мероприятия".

Уточнения

Дми́трий Серге́евич Песко́в - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации — пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина с 22 мая 2012 года Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса (2005).
 

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Автор Вероника Ткаченко
Вероника Ткаченко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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