Песков заявил, что в России нет чёрных списков артистов

0:35 Your browser does not support the audio element. Политика

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что правительство ничего не знает о существовании "чёрных списков” артистов”, чьи выступления неофициально ограничены из-за их отношения к СВО.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации, CC BY 4.0

"О списках ничего не знаем. Их много поддельных ходит", — приводит слова Пескова RTVI.

На вопрос о том, может ли позиция артиста относительно ситуации на Украине привести к ограничению его выступлений, Дмитрий Песков предположил, что это "может вызывать неприятие организатора того или иного мероприятия".

Уточнения

Дми́трий Серге́евич Песко́в - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации — пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина с 22 мая 2012 года Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса (2005).



