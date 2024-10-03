Песков заявил, что в России нет чёрных списков артистов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что правительство ничего не знает о существовании "чёрных списков” артистов”, чьи выступления неофициально ограничены из-за их отношения к СВО.
"О списках ничего не знаем. Их много поддельных ходит", — приводит слова Пескова RTVI.
На вопрос о том, может ли позиция артиста относительно ситуации на Украине привести к ограничению его выступлений, Дмитрий Песков предположил, что это "может вызывать неприятие организатора того или иного мероприятия".
Дми́трий Серге́евич Песко́в - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации — пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина с 22 мая 2012 года Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса (2005).
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