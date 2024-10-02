Политолог о последствиях звонка Шольца Путину

1:54 Your browser does not support the audio element. Политика

Известный политолог, доцент кафедры политической психологии Санкт-Петербургского государственного университета Александр Конфисахор поделился своими предположениями о ключевых темах, которые могут быть затронуты в ходе предстоящего диалога между канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом России Владимиром Путиным в беседе с NewsInfo. Ru.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля, PDM

Александр Конфисахор считает, что одной из ключевых тем предстоящих переговоров будет украинский кризис. Эксперт подчеркивает, что необходимо найти пути решения этой проблемы. По словам Конфисахора, "прошло слишком много времени, и теперь нужно каким-то образом увидеть свет в конце тоннеля".

Кроме того, Александр Конфисахор обращает внимание на конфликт на Ближнем Востоке, где продолжаются активные боевые действия. Эксперт отмечает, что мировое сообщество стремится найти пути урегулирования этого конфликта и определить, какие страны и лидеры могут оказать влияние на ситуацию.

Касательно возможного влияния западных стран на решение Олафа Шольца провести переговоры с Владимиром Путиным, Конфисахор считает, что если официальное объявление о встрече уже сделано, то решение о разговоре уже принято и вряд ли его можно изменить на данном этапе.

Взаимоотношения России и Германии, по мнению политолога, пока остаются очень напряженными. "Улучшение — это самый, наверное, оптимистичный вариант, на который только можно надеяться. Пока никаких просветов даже не существует", — считает Александр Конфисахор.

Также, политолог рассказал, что нет особых предпосылок к тому, что телефонный разговор канцлера ФРГ с российским президентом приведет к значительным изменениям в сложившихся межстрановых отношениях.

Уточнения

О́лаф Шольц - германский политический и государственный деятель, федеральный канцлер Германии с 8 декабря 2021 года. Член Социал-демократической партии Германии.



