Политолог о последствиях звонка Шольца Путину

Известный политолог, доцент кафедры политической психологии Санкт-Петербургского государственного университета Александр Конфисахор поделился своими предположениями о ключевых темах, которые могут быть затронуты в ходе предстоящего диалога между канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом России Владимиром Путиным в беседе с NewsInfo. Ru.
Александр Конфисахор считает, что одной из ключевых тем предстоящих переговоров будет украинский кризис. Эксперт подчеркивает, что необходимо найти пути решения этой проблемы. По словам Конфисахора, "прошло слишком много времени, и теперь нужно каким-то образом увидеть свет в конце тоннеля".
Кроме того, Александр Конфисахор обращает внимание на конфликт на Ближнем Востоке, где продолжаются активные боевые действия. Эксперт отмечает, что мировое сообщество стремится найти пути урегулирования этого конфликта и определить, какие страны и лидеры могут оказать влияние на ситуацию.
Касательно возможного влияния западных стран на решение Олафа Шольца провести переговоры с Владимиром Путиным, Конфисахор считает, что если официальное объявление о встрече уже сделано, то решение о разговоре уже принято и вряд ли его можно изменить на данном этапе.
Взаимоотношения России и Германии, по мнению политолога, пока остаются очень напряженными. "Улучшение — это самый, наверное, оптимистичный вариант, на который только можно надеяться. Пока никаких просветов даже не существует", — считает Александр Конфисахор.
Также, политолог рассказал, что нет особых предпосылок к тому, что телефонный разговор канцлера ФРГ с российским президентом приведет к значительным изменениям в сложившихся межстрановых отношениях.
О́лаф Шольц - германский политический и государственный деятель, федеральный канцлер Германии с 8 декабря 2021 года. Член Социал-демократической партии Германии.
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"Железный купол" (Iron Dome) — это израильская система противоракетной обороны, разработанная для защиты от ракетных и артиллерийских обстрелов.