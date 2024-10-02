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Политолог назвал губернаторов, рискующих лишиться своего места

0:53
Политика

Президент коммуникационного холдинга "Минченко консалтинг" Евгений Минченко в разговоре с корреспондентом URA. RU назвал губернаторов, рискующих уйти в отставку в ближайшее время.

Политолог назвал губернаторов, рискующих лишиться своего места
Фото: wikimapia by Sergey Korovkin 84, CC BY-SA 3.0

"Конечно, уберут несколько человек. Сейчас наиболее уязвим Сергей Меликов (республика Дагестан), Владислав Ховалыг (республика Тыва). Там был масштабный конфликт в ходе избирательной кампании. Традиционно в красной зоне Валентин Коновалов (губернатор республики Хакасия от КПРФ). Могут "принести в жертву" в любой момент", — высказал свое предположение о досрочном снятии с поста Евгений Минченко.

Он также отметил, что сценарий отставки этих политиков реалистичен в связи с приближающимися выборами в Государственную Думу в 2026 году.

Уточнения

Губерна́тор — глава большой административно-территориальной, федеративной единицы.
 

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Автор Вероника Ткаченко
Вероника Ткаченко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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