Политолог назвал губернаторов, рискующих лишиться своего места

Президент коммуникационного холдинга "Минченко консалтинг" Евгений Минченко в разговоре с корреспондентом URA. RU назвал губернаторов, рискующих уйти в отставку в ближайшее время.
"Конечно, уберут несколько человек. Сейчас наиболее уязвим Сергей Меликов (республика Дагестан), Владислав Ховалыг (республика Тыва). Там был масштабный конфликт в ходе избирательной кампании. Традиционно в красной зоне Валентин Коновалов (губернатор республики Хакасия от КПРФ). Могут "принести в жертву" в любой момент", — высказал свое предположение о досрочном снятии с поста Евгений Минченко.
Он также отметил, что сценарий отставки этих политиков реалистичен в связи с приближающимися выборами в Государственную Думу в 2026 году.
Губерна́тор — глава большой административно-территориальной, федеративной единицы.
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"Железный купол" (Iron Dome) — это израильская система противоракетной обороны, разработанная для защиты от ракетных и артиллерийских обстрелов.