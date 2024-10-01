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Володин: Наших бабушек не надо в этот блуд вводить

1:32
Политика

Нижняя палата парламента утвердила во втором чтении поправки, вводящие запрет на фиктивные браки с иностранцами. Председатель нижней палаты Вячеслав Володин, выслушав истории о мигрантах, практикующих многоженство сказал, что "Наших бабушек не надо в этот блуд вводить!".

Володин: Наших бабушек не надо в этот блуд вводить
Фото: wikimapia by Sergey Korovkin 84, CC BY-SA 3.0


Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин призвал депутатов принять меры по противодействию вовлечению российских пенсионерок в незаконные схемы, связанные с заключением фиктивных браков.


Согласно официальным данным МВД, на территории России в настоящее время находится около 739 тысяч нелегальных мигрантов. Кроме того, существует категория "полулегалов", среди которых немало тех, кто заключил фиктивные браки с российскими гражданами. Такие браки заключаются ради получения регистрации, разрешения на временное проживание и вида на жительство.


С принятием поправок право на получение разрешения на временное проживание в упрощенном порядке будет предоставляться иностранному гражданину, состоящему в браке с гражданином Российской Федерации, постоянно проживающим в России, не менее 3 лет.


Вида на жительство в упрощенном порядке будет предоставляться мигрантам, имеющим ребенка, который является гражданином РФ и постоянно проживает в России, при условии, что другой родитель ребенка также имеет российское гражданство.

Уточнения

Фиктивный брак — это юридическое оформление брака без намерения создать семью, но с иными целями, например, получение гражданства, льгот от государственных или муниципальных служб. 

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Автор Вероника Ткаченко
Вероника Ткаченко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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