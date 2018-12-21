В МВД сообщили, кто в первую очередь получит гражданство РФ по упрощенной процедуре

В рамках нового законопроекта, жители Украины получат возможность оформить гражданство РФ по упрощенной форме. Данное заявление сделали в МВД РФ.
Временно исполняющий обязанности начальника миграционного главка МВД Валентина Казакова пояснила, что в первую очередь за услугой по упрощенным правилом могут обращаться жители юго-восточной части Украины. По статистике, в России сейчас больше всего жителей именно этого региона — около миллиона человек. Практически все из них находятся на территории нашей страны по патенту о работе, виду на жительство или временному убежищу. Властями было принято решение облегчить для юго-восточных украинцев получения гражданства. Получат ли данную привилегию жители других регионов Украины- пока неизвестно.
Новый закон был принят Советом Федерации сегодня, 21 декабря. Он позволяет президенту страны на основе объективных причин, выбрать категории иностранных граждан, которые смогут получить гражданство РФ в более простых условиях.
На данный момент в МВД рассматривают возможность освобождения граждан Украины и Белоруссии от сдачи экзамена по русскому языку. Также министерство выступило с инициативой увеличить срок временного пребывания на территории РФ для жителей Донецкой и Луганской областей на 90 дней.
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