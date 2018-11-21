В Госдуме назвали несправедливым осуждение ввода советских войск в Афганистан

Накануне 30-летия вывода войск СССР из Афганистана в Госдуме одобрили проект заявления, пересматривающих историческую оценку этому событию, данную Съездом народных депутатов в 1989 году.

С точки зрения депутата от КПРФ Николая Харитонова, формулировки постановления Съезда, подписанного Горбачёвым, неуместны и ошибочны. В частности, в постановлении говорится о том, что ввод советских войск в Афганистан заслуживает морального и политического осуждения. В прочитанном Харитоновым заявление сообщается, что оценка Съезда народных депутатов этому событию не соответствует принципам исторической справедливости. Также в документе говорится о том, что ввод войск в Афганистан в полной мере соответствовал нормам международного права: решение принималось на основе договора о "дружбе, добрососедстве и сотрудничестве" СССР и Демократической республики Афганистан. Обращается внимание и на то, что в адрес СССР не единожды звучали просьбы правительства Афганистана принять участие в конфликте.

Ещё один аргумент принять заявление, заявил Харитонов, это дань уважения советским войнам. Помимо того, что ветеранам афганской войны государство, по словам депутата, выкажет заслуженное признание, принятие данного документа способствует увеличению объёмов социальной поддержки ветеранов.

Сообщается, что слушание завершилось бурными аплодисментами.

Фото: commons. wikimedia.org

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