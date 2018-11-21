Посольство России призвало Британию не вмешиваться в дела Украины

Расширение военного присутствия Великобритании на Украине никак не поможет урегулировать конфликт и противоречит официальной позиции Лондона. Так прокомментировал пресс-секретарь Посольства России в столице Великобритании высказывание главы Министерства обороны Соединённого Королевства Гэвина Уильямсона.

По словам пресс-секретаря, вместо того, чтобы Великобритания оказывала посильное влияние на Киев, игнорирующий минские соглашения, и провела переговоры с представителями Донецка и Луганска, она поощряет украинские власти продолжать военные действия против украинского же народа. В то время, пока британские военные находятся на территории Украины продолжают обучать украинских солдат, ситуация на востоке страны только усугубляется, сообщил пресс-секретарь. Из происходящего он заключает, что данная инициатива Лондона вписывается в общее направление НАТО по усилению военного присутствия. А повышенная активность представителей альянса в Чёрном море не может не вызвать неприятие, добавил пресс-секретарь.

Напомним, с 2014 года власти Украины ведут военные действия против отделившихся во время государственного переворота в стране Донецкой и Луганской Народных республик. С того времени в ходе минских переговоров было заключено уже три документа, регламентирующих сужение масштабов военных действий, однако и после этого перестрелки не прекращаются. По данным ООН, в ходе конфликта количество жертв насчитывает уже более 10 тысяч человек.

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