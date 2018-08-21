Покайся и заплати: россиян перестанут сажать за репосты

Российские власти намерены пересмотреть содержание «экстремистской» 282-й статьи УК РФ, а также ряда статей, по которым россиян судя сейчас за нарушения в Интернете.

По данным источников Znak.com, близких к администрации президента, а также к Общероссийскому народному фронту (ОНФ) и Совету по правам человека, речь идет о смягчении нескольких - наиболее одиозных - статей УК.

Как пишет издание? специалисты по просьбе президента Владимира Путина работают над докладом по редактированию статей 148.1, касающейся религиозных чувств верующих, 280, направленной на пресечение публичных призывов к экстремизму, 280.1, определяющей призывы к нарушение территориальной целостности РФ), 282 о возбуждении ненависти и 354.1 - о реабилитации нацизма.

По мнению экспертов, назрела необходимость редактирования не только статей Уголовного кодекса, но также пересмотра закона от 25.07.2002 N 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» и УК в этой части.

Предполагается, что признаками «экстремизма» нужно считать насилие, угрозы применения насилия и/или подстрекательство.

Таким образом, аналитики озвучили идею о создании механизма освобождения от уголовной ответственности за ,высказывания, лайки, репосты в соответствии со статьей 76.2 УК РФ «Освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа». Для этого всего лишь будет нужно удалить пост, снять лайк или публично извиниться.

Ожидается, что первую часть статьи 282 УК РФ перенесут в КоАП, заодно отредактировав статью 20.29 КоАП «Производство и распространение экстремистских материалов». Не исключено, что станут возможны досудебные блокировки «экстремистского» контента из списка на сайте Минюста.

Отметим, что в настоящее время туда входят детское порно, материалы о суициде, изготовлении или применении наркотиков. По сути, наказание за распространение будет заменено блокировкой. Статьи о чувствах верующих нуждаются в определении этих самых чувств, а реабилитация нацизма - понятие тоже растяжимое, так как цитирование исторических деятелей, оправдывавших нацизм уголовным преступлением быть никак не может.

Возможно, перестанут считать преступлением и демонстрацию исторических, архивных материалов, у которой нет цели пропаганды нацизма (соответственно, прекратятся дурацкие ситуации с публикациями фото Парада Победы 1945 года, фото Штирлица из «17 мгновений весны»).

Доклад также коснется работы механизма досудебной блокировки счетов обвиняемых по «экстремистским» статьям еще признания его виновным в суде. При такой ситуации они даже не могут нанять себе адвоката. Станет актуальной и проблема экспертизы постов, так как последнее дело на эту тему стало очень показательным. В посте 2015 года с политическим анекдотом на тему неверия в перемены после выборов экстремизм нашли эксперты отдела криминалистического сопровождения ГСУ СК Санкт-Петербурга Елена Кирюхина и Татьяна Мамаева.

О необходимости перемен в этой области высказывались спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. А пресс-секретарь Патриарха Московского и всея Руси Кирилла отец Александр Волков признал, что закон о чувствах верующих нуждается в корректировках.

При этом Mail.ru Group также направила властям обращение с просьбой декриминализировать активность пользователей в соцсетях. Сегодня многие считают, что изменения похода властей в этой области являются реакцией на рост протестных настроений граждан из-за пенсионной реформы.

Понятно, что уголовные дела за картинки, лайки, репосты, чаты не несут никакого ущерба, но негативную повестку формируют быстрее всего остального, вместе взятого.