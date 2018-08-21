Настя Рыбка рассказала о тайне Дерипаски, которая может взорвать мир

Аудиозаписи, свидетельствующие о вмешательстве Москвы в последние американские выборы, есть у бизнесмена Олега Дерипаски. Об этом заявила Анастасия Вашукевич, более известная как Настя Рыбка, она утверждает, что сама передала миллиардеру звуковые файлы с его участием, отмечает Associated Press.

Также Вашукевич подчеркнула, что в обмен на записи ей было "кое-что" обещано. Собеседница издания продолжила, проблем не будет, если она получит это, "но если нет". Последнюю фразу Вашукевич не договорила, заявив, что не желает более обсуждать тему. Отказалась она отвечать и на вопрос представителей СМИ о том, есть ли у нее копии материалов.

В этом контексте стоит отметить, два года назад агентство Associated Press распространило информацию: глава предвыборного штаба избранного ныне американского лидера Дональда Трампа Пол Манафорт несколько лет трудился на российского миллионера. Причем ежегодна ему платили 10 млн долларов.

Вашукевич стала известна после публикации расследования оппозиционера Алексея Навального. Из книги и страницы в инстаграме девушки следует, что она отдыхала на яхте Дерипаски вместе с вице-премьером России Сергеем Приходько. В марте Вашукевич сообщила, что располагает записью диалога Дерипаски о вмешательстве в американские выборы. Сначала девушка хотела передать информацию США, потом передумала.

Сейчас Вашукевич пребывает в тайской тюрьме. Ранее "Правда.Ру" рассказывала, что девушка оказалась там за незаконное проведение секс-тренинга на острове Лан в нескольких километрах от курортного города Паттайи.

Источник фото: instagram.com

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