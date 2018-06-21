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Трамп швырял в Меркель конфеты на саммите G7

Политика

О довольно странном жесте американского лидера рассказал американский политолог Ян Бреммер в интервью каналу CBS. Раздраженный Дональд Трамп бросил перед Меркель на стол две конфеты Sturburts. Зачем же он это сделал? 

Трамп швырял в Меркель конфеты на саммите G7. 388467.jpeg
Фото: flickr.com/G7Charlevoix

Инцидент произошел после того, как было сделано уже знаменитое фото с последнего саммита G7. Меркель в окружении других участников встречи нависла над Трампом, опираясь руками на стол, а американский лидер при этом сидел на стуле отвернувшись и скрестив руки. Политолог прокомментировал это фото, рассказав, что на президента пытались надавить, чтобы он подписал итоговое соглашение саммита. 

Только Трамп не был намерен это делать. Он резко встал и сказал:"Окей, я подпишу его", затем достал две конфеты Sturburts и бросил на стол. "Вот, Ангела! И не говорите, что я никогда вам ничего не даю", - так прокомментировал свой поступок американский лидер, по словам Бреммера. 

После этого Трамп написал в своем аккаунте в Twitter, что ничего подписывать не будет.

Саммит G7 состоялся в Канаде 8-9 июня. Американский президент, который покинул собрание раньше из-за встречи с Ким Чен Ыном поручил представителям Штатов не подписывать итоговое соглашение.

Сделать это ему помешали "нечестность и слабость" канадского премьер-министра Джастина Трюдо. Последний, по мнению Трампа, во время переговоров вел себя "кротко и мягко", а затем на пресс-конференции заявил, что американские пошлины на сталь и алюминий являются оскорбительными, сообщает "РБК". 

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