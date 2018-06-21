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Верховный суд запретил властям ограничивать протесты

Политика

Российский Верховный суд принял решение, согласно которому запрещено отказывать организаторам митингов в их проведении без уважительных причин.

Таким образом, если акция протеста, по мнению властей создает возможные неудобства для пешеходов, или движения транспорта, или на той же площадке в то же время проходит другое мероприятие,  отказыать в проведении власти не имеют права.

 Об этом говорится в проекте постановления пленума Верховного суда России. При этом судьи Верховного суда решили, что наказывать организаторов митинга за превышение изначально заявленного числа участников акции тоже нужно не всегда, а только тогда, когда из-за этого создана реальная угроза безопасности людей.

В документе оговаривается,  что митинги и другого вида публичные мероприятия не должны провоцировать ДТП, нарушать правила дорожной безопасности, в противном случае акцию нужно переносить в другое место.

Отдельно оговаривается случай, когда на одной и той же площадке двух митингов сразу. Ссогласно проекту постановления ВС, такой вариант возможен, но только при условии, что чрезмерное скопление людей в одном месте не будет угрожать мирному характеру мероприятия.

ВС отмечает, что организаторам митинга нужно получать разрешение органов местного самоуправления, даже когда акцию планируется провести на частной территории или в помещении. Также нужно иметь на руках разрешение на проведение мероприятия у собственника.

Отмечается, что сроки подачи уведомления о проведении массового мероприятия (не ранее чем за 15 и не позднее чем за 10 дней до события) не включают в себя сам день направления уведомления и проведения публичного мероприятия.

Таким образом,  чиновники имеют  ровно три дня, чтобы предложить организаторам митинга другую площадку для проведения публичной акции. Если чиновники не успели довести до организаторов эту информацию, то мероприятие по умолчанию считается согласованным.

Стоит добавить, что в том случае, если организатор митинга уклонялся от общения с чиновниками намеренно, то это правило не работает.

Фактически, в ВС пришли к выводу, что наказывать за превышение численности людей на митинге нужно только тогда, когда была создана реальная угроза безопасности людей, а организатор митинга не сделал ничего, чтобы ограничить доступ людей на акцию. Такие нововведения могут полностью изменить правила взаимодействий властей и протестующих в России. 

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