СМИ: мэрия Собянина угрожает "Архнадзору" за рассекречивание реновации

Координатор движения "Архнадзор" (Архнадзор — добровольное объединение граждан, желающих способствовать сохранению исторических памятников, ландшафтов и видов Москвы) журналист Андрей Новичков рассказал в своем "Фейсбуке", что получает угрозы из администрации Москвы. Ему выдвинуто требование удалить из Сети документы Градостроительно-земельной комиссии мэрии, возглавляемой Сергеем Собяниным.

Фото: страница Андрея в vk. com

"Неизвестными лицами с телефонов Департамента градостроительной политики на меня и коллег начало оказываться серьезное давление с требованием удалить протоколы ГЗК, а также сообщить данные человека, предоставившего их. В противном случае всех "нас найдут органы". Это что? В мэрии бандиты сидят?" — пишет Новичков на своей странице.

Он отмечает, что решившись обнародовать документы ГЗК (они опубликованы в информационном издании Новичкова "Фронде ТВ"), которые были скрыты от общественности в течение 8 лет, осознавал, "что в них содержится результат одиозной градостроительной деятельности мэрии города". По его словам, в них отражены осуществленные стройки, для воплощения которых были снесены исторические здания; застройка парков и зеленых зон, а также проекты, которые сейчас находятся в разработке, включая реновацию.

Новичков подчеркнул, что эти данные затрагивают интересы крупнейших девелоперов. Удалять информацию он отказался.

ГЗК была создана в 2010 году. Она ведает "рассмотрением и принятием решений по вопросам в области градостроительной деятельности". По информации "Медузы", на деле ее решения имеет статус "поручений" для органов исполнительной власти Москвы.

Менее получаса назад Новичков написал на своей странице в "Фейсбуке": "Правительство Москвы комментирует угрозы мне и коллегам из-за публикации документов Градостроительно-земельной комиссии следующим образом: "Никто не звонил, ничего не знаем".

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