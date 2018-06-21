Глава совбеза Украины объявил Крымский мост "целью №1"

Александр Турчинов, секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины, заявил о том, что Крымский мост представляет угрозу для страны. Об этом пишет "Интерфакс".
"Благодаря мосту, теперь можно оперативно перебрасывать значительные силы сухопутных войск РФ в Крым с последующим проведением наступательных операций на юге Украины", - обеспокоен Турчинов.
В Крыму и так сосредоточено много военных сил РФ: армия, ракетный корпус и флот. Рядом с украинскими границами также развита военная инфраструктура. Напасть на государство, по мнению Турчинова, Россия может с любого направления.
Из-за моста у РФ также появилась возможность контролировать все суда, идущие в украинские порты.
"Это фактически продолжение гибридной войны в экономической плоскости, демонстрация готовности осуществить блокаду наших портов на Азовском море", - заявляет Турчинов.
Ранее "Правда.Ру" писала, журналист Том Роган выступил с заявлением, что новая переправа является "вопиющим оскорблением в адрес Украины как нации", и предложил пару вариантов, как лучше вывести её из строя.
При этом автор не исключает, что Россия предпримет меры в ответ. Но "у Украины есть средства для того, чтобы нанести воздушные удары по этому мосту таким образом, чтобы по крайней мере на время вывести его из строя."
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