СМИ: "прямая линия" с Путиным пройдет без толпы россиян

Дата очередной прямой линии с Владимиром Путиным пока неизвестна. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал журналистам следующее: "Мы сделаем своевременное сообщение по прямой линии, когда придет время".

kremlin.ru

"Прямая линия с Владимиром Путиным" — ежегодная телепередача, в ходе которой президент страны отвечает на вопросы граждан в прямом эфире. На данный момент телепередача насчитывает уже 15 выпусков. Стоит отметить, что в 2008–2011 годах, когда Владимир Владимирович исполнял обязанности премьер-министра Российской федерации, телепередача называлась "Разговор с Владимиром Путиным". По версии самого Путина, данная телепередача является "самым мощным социологическим опросом, позволяющим донести гражданам свою позицию и оценку руководству страны".

Слух о том, что в этом году прямой эфир пройдет 7 июня, появился из разговора Би-би-си с организаторами мероприятия. Также информацию якобы подтвердили приближенные к аппарату президента источники. Организаторы телеэфира поделились важной информацией — в этом году впервые за годы существования передача пройдет без зрителей в студии. Нововведение должно сделать акцент на вопросах телезрителей, уделить все внимание им. Би-би-си также выдвинуло гипотезу о том, что это не единственное нововведение, что ждет "Прямую линию с Владимиром Путиным" в этом году. Свою теорию сотрудники британской телерадиовещательной организацией объяснили повышенным уровнем секретности готовящегося диалога действующего президента с гражданами Российской федерации.

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