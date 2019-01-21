Абэ едет к Путину: "Забираем два острова и подписываем мир"

Японская сторона начала информационную атаку в преддверии переговоров с России о Курильских островах. В японском обществе появилась информация о том, что Япония готова взять два острова из четырех. Об этом сообщает японское агентство Kyodo.
По информации агентства японская сторона готова согласиться на остров Шикотан и группу необитаемых островов Хабомаи. После передачи территории Япония подпишет мирный договор с Российской Федерацией. Также в сообщении агентства сказано, что власти Японии понимают о невозможности договора касаемо спорных островов Итурупу и Кунаширу.
Синдзо Абэ уже не раз выступал с заявлениями касаемо островов, обещая не выселять российских граждан, а также премьер-министр упоминал, что нога американского солдата не ступит на территории Курильских островов. После таких заявлений посла Японии вызвали в МИД РФ, где посол получил разъяснительную информацию о том, что суть переговоров с Россией сильно искажается второй стороной в информационном пространстве.
Помощник президента РФ по внешней политике Юрий Ушаков сообщил, что после подобных заявлений переговоры сильно усложнились. Также Москву возмутило предложение Абэ жителям островов о переходе под юрисдикцию Японии.
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