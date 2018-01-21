Кремль обмолвился о разговорах Путина и Порошенко

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о контактах Путина и Порошенко и отнес их к разряду тех, которые не разглашаются. Информация прозвучала в эфире телеканала "Россия 1".

В ответ на вопрос, а есть ли такие контакты у Путина и Порошенко, Песков ответил утвердительно.

"Такие встречи имеют место, о которых мы не сообщаем", — заявил Песков. День президента гораздо более насыщенный, чем это транслируют в СМИ. И в графике главы государства есть контакты, о которых не сообщается.

"Это обычная практика. И когда вы видите насыщенный трудовой день президента, который состоит из десятка разных встреч, пресс-конференций, заявлений, переговоров и так далее, это вовсе не означает, что этим рабочий день президента и ограничивается", — заявил Песков.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что пресс-секретарь президента Дмитрий Песков озвучил, что больше всего не нравится Владимиру Путину. Песков был краток: "ложь и некомпетентность".

Пресс-секретарь также отверг предположение, что это он подсказывает президенту шутки и остроумные цитаты. Что касается своей работы, ее Песков назвал удачей всей моей жизни". Он признался, что не относит себя ни к силовикам, ни к либералам, предпочитая называть себя государственным служащим.

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