Путин увеличил штатную численность ВС России: что значит, зачем это сделано, как скажется на россиянах

Штатная численность ВС России увеличена до 2,3 миллиона единиц. Путин подписал указ

1:24 Your browser does not support the audio element. Политика

Президент России Владимир Путин увеличил штатную численность Вооружённых сил России до 2 389 130 единиц. Указ главы государства опубликован на сайте официально-правовой информации.

Фото: en.kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia, CC BY 4.0

"Постановляю: Установить штатную численность Вооружённых cил Российской Федерации в количестве 2 389 130 единиц, в том числе 1 500 000 военнослужащих", — говорится в документе.

В предыдущем указе российского лидера штатная численность ВС была установлена на уровне 2 209 130 человек, в том числе 1 320 000 военнослужащих.

Министерству обороны поручено выделить деньги из российского бюджета для исполнения указа.

В беседе с Pravda.Ru военный эксперт, генерал-майор, доктор военных наук Вячеслав Круглов рассказал, что решение об увеличении численность войск было принято давно. Это, в первую очередь, связано с тем, что в России снова появились Московский и Ленинградский военные округа.

"Кроме того, [связано с тем, что] были созданы общевойсковые армии, созданы объединения на Северо-Западе в связи со вступлением Финаляндии, Швеции в НАТО", — сказал он.

Уточнения

Вооружённые си́лы Росси́йской Федера́ции (сокр. ВС РФ, согласно Приложению № 11 к Уставу внутренней службы Вооружённых сил Российской Федерации, сокращение ВС РФ предусмотрено на надписях на вывесках у входов в здания организаций Вооружённых сил; на военной форме одежды официально предусмотрены нашивки с надписью «Вооружённые силы России») — государственная военная организация Российской Федерации, предназначенная для отражения агрессии, направленной против неё, для вооружённой защиты территориальной целостности и неприкосновенности её территории, а также для выполнения задач в соответствии с международными договорами.



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