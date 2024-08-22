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Запад легко может организовать ядерную провокацию на Украине и обвинить Россию

Политолог Ищенко: Запад без проблем устроит ядерную провокацию
2:36
Политика

Политолог Ростислав Ищенко выразил мнение, что спровоцировать Москву на ядерный удар довольно сложно, пишет издание Военное Дело. Для этого нужно представлять серьёзную угрозу для России и нанести свой ядерный удар по её территории. Однако можно получить такой ответ, возмущаться по поводу которого будет некому не только в Киеве, но и в Вашингтоне.

Политолог Ищенко: Запад без проблем устроит ядерную провокацию
Фото: Pixabay by STRIEWA, PDM

Поэтому Ищенко считает, что Запад не ставил целью своими действиями на Украине развязать ядерный конфликт с Россией. Тем более, что сфабриковать обвинение в ударе ядерной боеголовкой они вполне способны.

"Его легко можно организовать самим", — отметил политолог, подчеркнув, что
международные организации и пресса не станут разбираться в правде, а сразу покажут пальцем на Россию.

В качестве примера Ищенко привёл ложные обвинения сирийского лидера Башара Асада в использовании против своего населения химического оружия, которого не было. Также он упомянул миссию ОБСЕ в Донбассе, которая годами делала вид, что не может определить, кто и откуда стреляет по мирным гражданам. А представители МАГАТЭ на Запорожской АЭС до сих пор не могут разглядеть, что по станции бьют именно ВСУ.

"Можно привезти небольшой заряд или даже несколько зарядов из США и взорвать их на Украине во время российской ракетной атаки. Сказать о том, что это была именно российская ракета с ядерной БЧ — вообще не проблема. А потом, что написала западная пресса, то и есть на самом деле, а о чем не написала — того и не было. Западная пресса напишет все как надо. Поэтому еще раз повторяю, никаких проблем в организации ядерной провокации против России на территории Украины нет", — заключил политолог.

По словам Ищенко, у Запада есть все инструменты для того, чтобы собственными руками осуществить акт ядерного терроризма и натравить на Россию подконтрольные ему СМИ.

Ростислав Ищенко с 1992 по 1994 год работал в Министерстве иностранных дел Украины, а с 1994 по 1998 год — в Администрации президента. В 2014 году после смены власти на Украине переехал в Россию, где живет и работает президентом «Центра системного анализа и прогнозирования». С 2014 года является гражданином России.

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Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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