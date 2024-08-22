Запад легко может организовать ядерную провокацию на Украине и обвинить Россию

Политолог Ищенко: Запад без проблем устроит ядерную провокацию

2:36 Your browser does not support the audio element. Политика

Политолог Ростислав Ищенко выразил мнение, что спровоцировать Москву на ядерный удар довольно сложно, пишет издание Военное Дело. Для этого нужно представлять серьёзную угрозу для России и нанести свой ядерный удар по её территории. Однако можно получить такой ответ, возмущаться по поводу которого будет некому не только в Киеве, но и в Вашингтоне.

Фото: Pixabay by STRIEWA, PDM

Поэтому Ищенко считает, что Запад не ставил целью своими действиями на Украине развязать ядерный конфликт с Россией. Тем более, что сфабриковать обвинение в ударе ядерной боеголовкой они вполне способны.

"Его легко можно организовать самим", — отметил политолог, подчеркнув, что

международные организации и пресса не станут разбираться в правде, а сразу покажут пальцем на Россию.

В качестве примера Ищенко привёл ложные обвинения сирийского лидера Башара Асада в использовании против своего населения химического оружия, которого не было. Также он упомянул миссию ОБСЕ в Донбассе, которая годами делала вид, что не может определить, кто и откуда стреляет по мирным гражданам. А представители МАГАТЭ на Запорожской АЭС до сих пор не могут разглядеть, что по станции бьют именно ВСУ.

"Можно привезти небольшой заряд или даже несколько зарядов из США и взорвать их на Украине во время российской ракетной атаки. Сказать о том, что это была именно российская ракета с ядерной БЧ — вообще не проблема. А потом, что написала западная пресса, то и есть на самом деле, а о чем не написала — того и не было. Западная пресса напишет все как надо. Поэтому еще раз повторяю, никаких проблем в организации ядерной провокации против России на территории Украины нет", — заключил политолог.

По словам Ищенко, у Запада есть все инструменты для того, чтобы собственными руками осуществить акт ядерного терроризма и натравить на Россию подконтрольные ему СМИ.

Ростислав Ищенко с 1992 по 1994 год работал в Министерстве иностранных дел Украины, а с 1994 по 1998 год — в Администрации президента. В 2014 году после смены власти на Украине переехал в Россию, где живет и работает президентом «Центра системного анализа и прогнозирования». С 2014 года является гражданином России.

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