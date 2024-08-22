Политолог Ростислав Ищенко выразил мнение, что спровоцировать Москву на ядерный удар довольно сложно, пишет издание Военное Дело. Для этого нужно представлять серьёзную угрозу для России и нанести свой ядерный удар по её территории. Однако можно получить такой ответ, возмущаться по поводу которого будет некому не только в Киеве, но и в Вашингтоне.
Поэтому Ищенко считает, что Запад не ставил целью своими действиями на Украине развязать ядерный конфликт с Россией. Тем более, что сфабриковать обвинение в ударе ядерной боеголовкой они вполне способны.
"Его легко можно организовать самим", — отметил политолог, подчеркнув, что
международные организации и пресса не станут разбираться в правде, а сразу покажут пальцем на Россию.
В качестве примера Ищенко привёл ложные обвинения сирийского лидера Башара Асада в использовании против своего населения химического оружия, которого не было. Также он упомянул миссию ОБСЕ в Донбассе, которая годами делала вид, что не может определить, кто и откуда стреляет по мирным гражданам. А представители МАГАТЭ на Запорожской АЭС до сих пор не могут разглядеть, что по станции бьют именно ВСУ.
"Можно привезти небольшой заряд или даже несколько зарядов из США и взорвать их на Украине во время российской ракетной атаки. Сказать о том, что это была именно российская ракета с ядерной БЧ — вообще не проблема. А потом, что написала западная пресса, то и есть на самом деле, а о чем не написала — того и не было. Западная пресса напишет все как надо. Поэтому еще раз повторяю, никаких проблем в организации ядерной провокации против России на территории Украины нет", — заключил политолог.
По словам Ищенко, у Запада есть все инструменты для того, чтобы собственными руками осуществить акт ядерного терроризма и натравить на Россию подконтрольные ему СМИ.
Ростислав Ищенко с 1992 по 1994 год работал в Министерстве иностранных дел Украины, а с 1994 по 1998 год — в Администрации президента. В 2014 году после смены власти на Украине переехал в Россию, где живет и работает президентом «Центра системного анализа и прогнозирования». С 2014 года является гражданином России.
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