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Политолог объяснил слова Лукашенко о "денацифицированной" Украине

Политолог Барабанов: Лукашенко имел ввиду нацистов вокруг Зеленского
1:03
Политика

Когда президент Республики Беларусь Александр Лукашенко говорил о "денацифицированной" Украине, он имел в виду проблему изменения социальной обстановки на территории бывшей советской республики. Об этом NewsInfo.Ru рассказал программный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай", доктор политических наук, заведующий кафедрой политики Евросоюза МГИМО Олег Барабанов.

Политолог Барабанов: Лукашенко имел ввиду нацистов вокруг Зеленского
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля, PDM

"Мы видим неподдельный интерес белорусского лидера к урегулированию конфликта с Украиной, конструктивные предложения", — отметил он.

По словам Барабанова, Лукашенко считает, что сплоченность вокруг Владимира Зеленского на Украине из-за мобилизации и усталости от войны сильно снизилась.

"Он говорит именно о нацистах, не в целом, а о народе, который сближается вокруг Зеленского", — утверждает Барабанов.

Ранее президент Белоруссии в интервью на "России 1" заявил, что "Украина уже деницифицирована" и то, что "нациков уже почти не осталось".

Уточнения

Алекса́ндр Григо́рьевич Лукаше́нко (бел. Аляксандр Рыгоравіч Лукашэнка; род. 30 августа 1954, Копысь, Оршанский район, Витебская область, Белорусская ССР, СССР) — белорусский политический, государственный и военный деятель. Первый и на данный момент единственный Президент Республики Беларусь и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Белоруссии (фактически занимает пост с 20 июля 1994 года). Принимал участие в президентских выборах 1994, 2001, 2006, 2010, 2015 и 2020 года. Президент Национального олимпийского комитета с 15 мая 1997 по 26 февраля 2021 года. С 26 января 2000 года (день вступления в силу договора) — председатель Высшего государственного совета Союзного государства.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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