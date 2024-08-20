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Политолог Савин считает, что Лукашенко рано оценил денацификацию Украины

Главред Центра "Катехон" Савин: Лукашенко поторопился оценивать денацификацию Украины
1:52
Политика

Главный редактор Центра "Катехон" Леонид Савин прокомментировал в беседе с NewsInfo.Ru слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о денацификации Украины.

Главред Центра "Катехон" Савин: Лукашенко поторопился оценивать денацификацию Украины
Фото: en.kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia, CC BY 3.0

Россия и Белоруссия восстановят добрые отношения с украинцами, заявил лидер Белоруссии. Лукашенко считает, что украинцы поймут, что их использовали и бросили. Особый резонанс вызвали слова о "нациках, которых там нет, за исключением нескольких оголтелых не в тренде". Лукашенко также в очередной раз призвал заканчивать СВО. Также, по его словам, Зеленского ненавидят 70 процентов населения Украины. 

Политолог считает, что белорусский президент поспешил с оценкой денацификации Украины.

"Я согласен, что осталось ещё очень много нацистов на территории Украины, особенно в западной части. Эти люди приезжают с Западной Украины и на нашей территории используют нацистскую символику. Исторически так сложилось, что именно из этих областей коллаборационисты шли служить в батальоны СС и в другие карательные подразделения. Александр Григорьевич сделал поспешное заявление. Нам необходимо продолжать СВО до обозначенных целей, в том числе по денацификации Украины", — сказал Савин.

Он добавил, что многие украинцы ожидают, когда ситуация изменится. Хотя некоторые занимают активную позицию, формируют своё подполье и помогают войскам РФ бороться с неонацизмом.

"Если объективно, 30 процентов населения Украины ненавидит Зеленского, не включая новые территории, которые ещё частично оккупированы украинскими войсками. Большая часть просто ждёт чего-то лучшего", — заключил эксперт.

Уточнения

Алекса́ндр Григо́рьевич Лукаше́нко (бел. Аляксандр Рыгоравіч Лукашэнка; род. 30 августа 1954, Копысь, Оршанский район, Витебская область, Белорусская ССР, СССР) — белорусский политический, государственный и военный деятель. Первый и на данный момент единственный Президент Республики Беларусь и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Белоруссии (фактически занимает пост с 20 июля 1994 года). Принимал участие в президентских выборах 1994, 2001, 2006, 2010, 2015 и 2020 года. Президент Национального олимпийского комитета с 15 мая 1997 по 26 февраля 2021 года. С 26 января 2000 года (день вступления в силу договора) — председатель Высшего государственного совета Союзного государства.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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