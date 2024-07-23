Невероятная конкуренция на выборах: 147 кандидатов борются за посты губернаторов

На губернаторские выборы в России выдвинулись 147 кандидатов

1:32 Your browser does not support the audio element. Политика

На губернаторские выборы в России, которые пройдут в сентябре, выдвинулись 147 кандидатов, из которых 120 представляют политические партии.

Фото: wikimapia by DonSimon, PDM

"Центр поддержки общественных и гражданских инициатив" (ЦПОГИ) отметил, что среди непарламентских партий самыми активными стали "Коммунисты России" и "Партия пенсионеров".

КПРФ стала единственной партией, выдвинувшей кандидатов во всех 21 регионах. "Единая Россия" не представила кандидата в Забайкальском крае, где действующий губернатор Александр Осипов идет на выборы как самовыдвиженец. ЛДПР выдвинула 18 кандидатов, "Справедливая Россия" — 16, а "Новые люди" нашли только 10. В Санкт-Петербурге зарегистрированы 22 кандидата, из которых 12 самовыдвиженцев уже сошли с дистанции, сообщает издание "Акценты".

Высокая конкуренция наблюдается в регионах Дальнего Востока: в Забайкальском крае зарегистрированы 10 кандидатов, а в Хабаровском крае — 9. В пяти регионах, где кандидатов могут выдвигать только политические партии, зарегистрированы всего пять кандидатов, все от парламентских партий. В Волгоградской и Мурманской областях нет кандидатов от "Новых людей", зато есть от "Партии пенсионеров". В Калининградской области вместо кандидата от "Новых людей" идет кандидат от "Яблока".