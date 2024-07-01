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Возраст — не помеха. Команда Байдена верит в его победу на выборах

Команда Байдена уверена, что ему достанутся голоса на выборах

1:18
Политика

В Washington Post вышла статья о том, что команда президента США Джо Байдена уверена, что американцы за него будут отдавать свои голоса.

Команда Байдена уверена, что ему достанутся голоса на выборах
Фото: YouTube by CNN

В материале уточнили, что за Байдена будут голосовать несмотря на его возраст и "умственную некомпетентность".

"Команда президента Байдена продолжает верить, что десятки миллионов — возможно, каждый пятый избиратель — проголосуют за него в этом году", — приводит слова из статьи РИА Новости.

Также команда Байдена считает, что прошедшие после дебатов опросы показывают, что провал не оказал влияния на потенциальные результаты голосования.

В кулуарах же идут обсуждения того, что нынешний лидер США может получить "самый влиятельный пост в мире", несмотря на убеждение о его недостаточной квалификации.

Американские СМИ в один голос заявляют, что Байден неудачно выступил в ночь на 28 июня в Атлант на первых дебатах с бывшим президентом США Дональдом Трампом. Он запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда жена Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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