Москва примет меры: Путин предостерёг Сеул от поставок вооружений Украине

Путин предупредил Южную Корею о последствиях поставок оружия Украине

0:45 Your browser does not support the audio element. Политика

Президент России Владимир Путин выразил обеспокоенность возможными поставками Южной Кореей вооружений Украине и заявил, что в ответ на это Москва примет меры, которые могут не понравиться Сеулу.

Фото: en.kremlin.ru by Администрация президента России is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Путин считает, что поставка оружия в зону боевых действий на Украине была бы серьёзной ошибкой, и выразил надежду, что этого не произойдет.

В противном случае Россия предпримет соответствующие шаги, которые вряд ли будут благоприятно восприняты южнокорейским руководством, сообщает РИА Новости.

Ранее The New York Times сообщала, что в США и ЕС обеспокоены перспективой превращения КНДР в мощную ядерную державу из-за её сотрудничества с Россией.