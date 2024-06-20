Москва примет меры: Путин предостерёг Сеул от поставок вооружений Украине

Президент России Владимир Путин выразил обеспокоенность возможными поставками Южной Кореей вооружений Украине и заявил, что в ответ на это Москва примет меры, которые могут не понравиться Сеулу.
Путин считает, что поставка оружия в зону боевых действий на Украине была бы серьёзной ошибкой, и выразил надежду, что этого не произойдет.
В противном случае Россия предпримет соответствующие шаги, которые вряд ли будут благоприятно восприняты южнокорейским руководством, сообщает РИА Новости.
Ранее The New York Times сообщала, что в США и ЕС обеспокоены перспективой превращения КНДР в мощную ядерную державу из-за её сотрудничества с Россией.
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