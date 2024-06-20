Россия и Вьетнам опубликовали совместное заявление об углублении партнёрских отношений. Отношения стран не зависят от геополитической обстановки и стремятся укреплять мир, стабильность и безопасность.
Было заявлено, что Россия и Вьетнам разделяют схожие или даже одинаковые взгляды на многие международные и региональные вопросы. Обе стороны выступают за последовательное развитие сотрудничества в нефтегазовой отрасли, энергетике, промышленности и цифровых технологиях.
Оборона и безопасность играют важную роль в отношениях Росси и Вьетнама. Стороны сотрудничают против третьих стран.
Россия и Вьетнам будут продолжать сотрудничать в борьбе с международным терроризмом и его финансированием.
Такая подкормка поможет моркови хорошо расти и развиваться. Это первый шаг к хорошему урожаю.