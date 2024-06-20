Россия и Вьетнам договорились укреплять двустороннее партнёрство

Россия и Вьетнам утвердили курс на стратегическое партнёрство

0:48 Your browser does not support the audio element. Политика

Россия и Вьетнам опубликовали совместное заявление об углублении партнёрских отношений. Отношения стран не зависят от геополитической обстановки и стремятся укреплять мир, стабильность и безопасность.

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Было заявлено, что Россия и Вьетнам разделяют схожие или даже одинаковые взгляды на многие международные и региональные вопросы. Обе стороны выступают за последовательное развитие сотрудничества в нефтегазовой отрасли, энергетике, промышленности и цифровых технологиях.

Оборона и безопасность играют важную роль в отношениях Росси и Вьетнама. Стороны сотрудничают против третьих стран.

Россия и Вьетнам будут продолжать сотрудничать в борьбе с международным терроризмом и его финансированием.