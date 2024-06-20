Владимир Путин допустил участие России в новой мирной конференции по Украине

Владимир Путин заявил, что основой для переговоров будут Стамбульские соглашения

0:39 Your browser does not support the audio element. Политика

Президент Владимир Путин на пресс-конференции в Ханое заявил, что Россия от переговоров с Украиной никогда не отказывалась и готова к участию в любых переговорных форматах, но основой для обсуждения будут не "эфемерные формулы", а проекты, разработанные в ходе сложных переговоров в Минске и Стамбуле.

Однако в добавление к тем соглашениям, что уже были достигнуты и предполагали нейтральный и безъядерный статус украины, её демилитаризацию и денацификацию теперь Россия требует признать новые регионы своими субъектами и вывести оттуда украинские войска.