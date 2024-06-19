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Мария Захарова опровергла наличие регулярных контактов Москвы и Берна

0:37
Политика

Мария Захарова, официальный представитель МИД России, опровергла заявление министра иностранных дел Швейцарии о том, что между Москвой и Берном регулярно проводились контакты при подготовке конференции по Украине.

Мария Захарова опровергла наличие регулярных контактов Москвы и Берна
Фото: commons.wikimedia.org by Сурен is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

По словам Захаровой, никаких регулярных контактов между двумя сторонами не было. Она также отметила, что Москва не видит смысла обсуждать то, что изначально не имеет практического значения и не применимо к реальным условиям.

Таким образом, Россия не приемлет никакие дипломатические решения по Украине, согласовывавшиеся без её участия. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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