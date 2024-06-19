Мария Захарова опровергла наличие регулярных контактов Москвы и Берна

0:37 Your browser does not support the audio element. Политика

Мария Захарова, официальный представитель МИД России, опровергла заявление министра иностранных дел Швейцарии о том, что между Москвой и Берном регулярно проводились контакты при подготовке конференции по Украине.

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По словам Захаровой, никаких регулярных контактов между двумя сторонами не было. Она также отметила, что Москва не видит смысла обсуждать то, что изначально не имеет практического значения и не применимо к реальным условиям.

Таким образом, Россия не приемлет никакие дипломатические решения по Украине, согласовывавшиеся без её участия.