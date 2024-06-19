Мария Захарова, официальный представитель МИД России, опровергла заявление министра иностранных дел Швейцарии о том, что между Москвой и Берном регулярно проводились контакты при подготовке конференции по Украине.
По словам Захаровой, никаких регулярных контактов между двумя сторонами не было. Она также отметила, что Москва не видит смысла обсуждать то, что изначально не имеет практического значения и не применимо к реальным условиям.
Таким образом, Россия не приемлет никакие дипломатические решения по Украине, согласовывавшиеся без её участия.
Многие начинающие огородники совершают ошибку, пытаясь улучшить условия для роста и плодоношения помидоров. Они усердно удаляют с кустов нижние листья, считая, что это поможет растению сосредоточиться на формировании плодов. Однако опытные садоводы давно знают - это ошибочное мнение, и такая практика, напротив, может лишить вас хорошего урожая.