В преддверии своего визита во Вьетнам президент России Владимир Путин опубликовал статью "Россия и Вьетнам: дружба, проверенная временем". В ней он подчеркнул, что Россия продолжит укреплять двусторонние связи и развивать сотрудничество с Вьетнамом.
Путин выразил благодарность вьетнамским друзьям за их взвешенную позицию по украинскому кризису. Он отметил, что Россия будет способствовать развитию студенческих обменов, запуску совместных академических проектов и программ между двумя странами.
По словам президента, увеличению числа прямых авиарейсов между Россией и Вьетнамом будет способствовать активизация туристических потоков между двумя странами.
Вьетнам является одним из ключевых игроков Юго-Восточной Азии и в последнее время испытывает всё большее давление со стороны США, намеревающихся втянуть страну в орбиту противостояния с Китаем.
Многие начинающие огородники совершают ошибку, пытаясь улучшить условия для роста и плодоношения помидоров. Они усердно удаляют с кустов нижние листья, считая, что это поможет растению сосредоточиться на формировании плодов. Однако опытные садоводы давно знают - это ошибочное мнение, и такая практика, напротив, может лишить вас хорошего урожая.