Владимир Путин написал программную статью по теме отношений с Вьетнамом

Владимир Путин в статье подчеркнул намерение развивать отношения с Китаем

0:57 Your browser does not support the audio element. Политика

В преддверии своего визита во Вьетнам президент России Владимир Путин опубликовал статью "Россия и Вьетнам: дружба, проверенная временем". В ней он подчеркнул, что Россия продолжит укреплять двусторонние связи и развивать сотрудничество с Вьетнамом.

Путин выразил благодарность вьетнамским друзьям за их взвешенную позицию по украинскому кризису. Он отметил, что Россия будет способствовать развитию студенческих обменов, запуску совместных академических проектов и программ между двумя странами.

По словам президента, увеличению числа прямых авиарейсов между Россией и Вьетнамом будет способствовать активизация туристических потоков между двумя странами.

Вьетнам является одним из ключевых игроков Юго-Восточной Азии и в последнее время испытывает всё большее давление со стороны США, намеревающихся втянуть страну в орбиту противостояния с Китаем.