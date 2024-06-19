Россия выступает за планомерное расширение БРИКС

Сергей Рябков: расширение БРИКС не должно быть взрывным

0:52 Your browser does not support the audio element. Политика

По словам заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова, процесс расширения списка стран-членов БРИКС должен быть постепенным, а не резким, как "взрыв сверхновой звезды". Это заявление он сделал на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел стран БРИКС, которая прошла в Нижнем Новгороде.

Фото: commons.wikimedia.org by Balk/ MSC

"БРИКС не может одномоментно расширяться, как сверхновая звезда. Этот взрыв не должен быть катастрофическим, — отметил он. — Мы должны все-таки обеспечивать контролируемый процесс, чтобы работа [по расширению] не шла в ущерб практическим результатам".

В настоящее время в БРИКС входит уже 10 государств, на пороге объединения стоит Турция. Также интерес к вхождению в объединение проявляют порядка 30 государств по всему миру.