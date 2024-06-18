Владимир Путин опубликовал программную статью в "Нодон Сёнмун"

Владимир Путин изложил перспективы отношений с КНДР в статье "Нодон Сёнмун"

Президент Владимир Путин в преддверие своего визита в КНДР опубликовал в ведущем издании страны "Нодон Сёнмун" статью, посвящённую теме российско-корейских отношений.

Фото: kremlin.ru by The Presidential Press and Information Office is licensed under Attribution 4.0

Противники России стремятся ослабить её экономику новыми санкциями, вызвать рост социально-политической напряжённости. Все попытки США сдержать и изолировать Россию не увенчались успехом.

Президент отметил, что противники подталкивают Киев наносить удары по мирным населённым пунктам и угрожают направить на Украину свои воинские контингенты.

Путин заявил, что Россия готова к тесному взаимодействию с КНДР для того, чтобы сделать международные отношения более демократичными и стабильными. Москва намерена выстраивать архитектуру равной и неделимой безопасности в Евразии.

США отказываются от выполнения ранее достигнутых договорённостей по отношению к КНДР и выдвигают новые заведомо неприемлемые требования. Несмотря на многолетнее экономическое давление, провокации, шантаж и военные угрозы со стороны США, КНДР эффективно отстаивает свои интересы.

Владимир Путин уверен, что Россия и КНДР будут развивать гуманитарное взаимодействие, наращивать взаимные туристические поездки и культурные обмены. Кроме того, страны будут развивать механизмы расчётов, неподконтрольные Западу, и совместно противостоять нелегитимным ограничениям.