Владимир Путин опубликовал программную статью в "Нодон Сёнмун"

Президент Владимир Путин в преддверие своего визита в КНДР опубликовал в ведущем издании страны "Нодон Сёнмун" статью, посвящённую теме российско-корейских отношений.

Фото: kremlin.ru by The Presidential Press and Information Office is licensed under Attribution 4.0