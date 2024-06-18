Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как новые санкции и отказ от торгов в долларах и евро повлияют туризм
Звезда сериала "Постучись в мою дверь" обожает Россию и русскую кухню
В порт Одессы прибыли 60 вооружённых наёмников, говорящих на французском
Садальский заступился за Ольгу Бузову в конфликте с Басковым
Общая протяжённость долин Маринер на Марсе достигает 4500 км, сообщили в планетарии
Безопасность фумитокса обусловлена различиями в обмене веществ человека и насекомых
"Дом Mail.ru" предупредил о риске порчи пола горячей водой при мытье
Вот как можно использовать марганцовку в огороде
Как первая сделка в Лондоне изменила страхование жизни: история и факты
Владимир Путин опубликовал программную статью в "Нодон Сёнмун"

Владимир Путин изложил перспективы отношений с КНДР в статье "Нодон Сёнмун"

Политика

Президент Владимир Путин в преддверие своего визита в КНДР опубликовал в ведущем издании страны "Нодон Сёнмун" статью, посвящённую теме российско-корейских отношений.

Владимир Путин изложил перспективы отношений с КНДР в статье "Нодон Сёнмун"
Фото: kremlin.ru by The Presidential Press and Information Office is licensed under Attribution 4.0

Противники России стремятся ослабить её экономику новыми санкциями, вызвать рост социально-политической напряжённости. Все попытки США сдержать и изолировать Россию не увенчались успехом.

Президент отметил, что противники подталкивают Киев наносить удары по мирным населённым пунктам и угрожают направить на Украину свои воинские контингенты.

Путин заявил, что Россия готова к тесному взаимодействию с КНДР для того, чтобы сделать международные отношения более демократичными и стабильными. Москва намерена выстраивать архитектуру равной и неделимой безопасности в Евразии.

США отказываются от выполнения ранее достигнутых договорённостей по отношению к КНДР и выдвигают новые заведомо неприемлемые требования. Несмотря на многолетнее экономическое давление, провокации, шантаж и военные угрозы со стороны США, КНДР эффективно отстаивает свои интересы.

Владимир Путин уверен, что Россия и КНДР будут развивать гуманитарное взаимодействие, наращивать взаимные туристические поездки и культурные обмены. Кроме того, страны будут развивать механизмы расчётов, неподконтрольные Западу, и совместно противостоять нелегитимным ограничениям. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Завязей на томатах не сосчитаете: во время цветения подкормите кусты этим — мощный натуральный стимулятор

 С помощью этого простого рецепта вы сможете увеличить урожай помидоров, защитить их от болезней и вредителей, и получить сладкие, крупные плоды.

 Как увеличить количество завязей на помидорах?
Актёр Станислав Садальский показал актрису Александру Захарову
Станислав Садальский показал дочь режиссёра Марка Захарова и сопроводил фото нецензурным словом
Паутинный кошмар на баклажанах: что делать, чтобы защитить урожай?
Отличный продукт: подкармливайте им морковь — она будет хрустящей и сладкой
ВСУ наращивают усилия на всех участках Харьковского фронта Дмитрий Плотников Марк Твен был не прав: некролог тоже мог быть рекламой Сергей Лебедев РФ отблагодарит КНДР за последовательную поддержку по Крыму, Донбассу и Новороссии Любовь Степушова
Муравьи гибнут моментально: заливаю этот раствор в муравейник — и вредителя нет, и плодородность земли растёт
Китай начал отвечать ЕС за пошлины на электромобили
Преимущества и трудности выращивания болгарского перца - полезные советы
Преимущества и трудности выращивания болгарского перца - полезные советы
Последние материалы
Звезда сериала "Постучись в мою дверь" обожает Россию и русскую кухню
В порт Одессы прибыли 60 вооружённых наёмников, говорящих на французском
Садальский заступился за Ольгу Бузову в конфликте с Басковым
ВСУ наращивают усилия на всех участках Харьковского фронта
Общая протяжённость долин Маринер на Марсе достигает 4500 км, сообщили в планетарии
Безопасность фумитокса обусловлена различиями в обмене веществ человека и насекомых
"Дом Mail.ru" предупредил о риске порчи пола горячей водой при мытье
Вот как можно использовать марганцовку в огороде
Как первая сделка в Лондоне изменила страхование жизни: история и факты
Готовим тыквенный крем-суп с шафраном
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников