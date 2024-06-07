Дональд Трамп пообещал Хабибу Нурмагомедову остановить войну в Палестине

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Дональд Трамп назвал Нурмагомедова умным парнем

Политика

Бывший американский лидер Дональд Трамп после встречи с экс-чемпионом UFC россиянином Хабибом Нурмагомедовым назвал его величайшим бойцом всех времен и умным парнем. Их встреча произошла после поединка бойцов Ислама Махачева и Дастина Порье, который прошел в ночь на 2 июня по Москве.

Дональд Трамп назвал Нурмагомедова умным парнем
Фото: flickr.com by Гейдж Скидмор is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic.

Махачев победил удушающим приемом американца Дастина Порье. Нурмагомедов был в роли секунданта Махачева. Позднее стало известно, что Дональд Трамп, присутствовавший в зале в качестве зрителя, в беседе с Нурмагомедовым пообещал ему остановить войну в Палестине.

"Хабиб Нурмагомедов, который завершил карьеру с результатом 29 побед и 0 поражений и не проиграл ни одного раунда, возможно, является величайшим бойцом всех времен. Я встретился с ним на турнире UFC в Нью-Джерси. Он очень умный парень. У Хабиба большие перспективы в будущем", — написал экс-президент США на странице в соцсети Truth Social, передаёт "Чемпионат".

Напомним, что Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру в 2020 году.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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