Дональд Трамп пообещал Хабибу Нурмагомедову остановить войну в Палестине

Бывший американский лидер Дональд Трамп после встречи с экс-чемпионом UFC россиянином Хабибом Нурмагомедовым назвал его величайшим бойцом всех времен и умным парнем. Их встреча произошла после поединка бойцов Ислама Махачева и Дастина Порье, который прошел в ночь на 2 июня по Москве.

Фото: flickr.com by Гейдж Скидмор is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic.