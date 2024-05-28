Верховная рада не готова защищать украинскую конституцию

Спикер рады Стефанчук испугался президентской власти

Руслан Стефанчук, спикер Верховной рады Украины, заявил, что Владимир Зеленский останется президентом страны до окончания военного положения.

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Он прокомментировал слова Владимира Путина, который ранее выразил мнение, что после окончания срока полномочий украинского президента обязанности главы государства должен исполнять спикер Рады.

Стефанчук сослался на статью 108 Конституции Украины, согласно которой президент исполняет свои полномочия до вступления на пост новоизбранного президента. Он описал это как непрерывность власти в демократическом понимании и с точки зрения безопасности.

Подобная трусость рады и её спикера говорит или о сильной диктаторской системе Зеленского, или, что более вероятно, о полном господстве западных кураторов, которые и решают вопросы о власти на Украине.