Политолог Киреев прокомментировал визит Владимира Путина в Узбекистан

Эксперт Института нового общества, политолог Владимир Киреев рассказал, для чего президент России Владимир Путин приехал в Узбекистан.

Фото: kremlin.ru by Администрация Президента России is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International