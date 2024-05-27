Политолог Киреев прокомментировал визит Владимира Путина в Узбекистан

Эксперт Института нового общества, политолог Владимир Киреев рассказал, для чего президент России Владимир Путин приехал в Узбекистан.
По его словам, темами для обсуждения между Владимиром Путиным и лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым могут стать миграционный вопрос и сотрудничество в экономическом, политическом и военно-промышленном спектрах.
Киреев отметил, что Узбекистан является динамично развивающейся страной Центральной Азии и важным партнером для нашей страны.
"На Узбекистан оказывают давление, чтобы он вышел из всех партнерских отношений с РФ, из торговли с Россией", — цитирует политолога NewsInfo. Ru.
Эксперт назвал Узбекистан не только производителем сельскохозяйственной продукции, но и продукции машинного производства, и продукции высокой степени обработки.
Говоря на тему экономики и политического взаимодействия, Владимир Киреев добавил, что эта азиатская страна — важный логистический партнер РФ.
"Через Узбекистан будут проходить транспортно-логистические системы, газовые или транспортные потоки, нефтегазовые транспортные потоки в Иран, Пакистан, Индию. Для России это важно с точки зрения переориентации отечественной экономики на юг", — заключил эксперт.
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